La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha acusado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, de estar «poseído por el espíritu» de Pablo Iglesias durante su intervención del martes en el Debate sobre el Estado de la Nación y de «no tener plan» para gestionar España. En la segunda sesión del debate, Oramas ha afeado a Sánchez que es un «político dispuesto a hacer lo que sea para sobrevivir» y de ser «capaz de decir una cosa y hacer la contraria». «Nadie se fía de usted», ha asegurado.

De las medidas propuestas por el presidente, la diputada de CC ha lamentado que ninguna de ellas sirve para combatir la inflación, que se sitúa en el 10,2% -el peor dato en casi cuarenta años-, ni para mejorar la vida de las familias españolas. Los anuncios «populistas» en palabras de Oramas sólo generarán «más empobrecimiento». «Hoy se vive peor que antes, mire lo que pasa fuera de la burbuja de poder en la que vive», ha pedido, antes de insistir en que España está «al borde de la quiebra».

Oramas, que ha incidido en que con Sánchez en La Moncloa «no hay futuro», ha hablado específicamente de Canarias y ha asegurado que para la Comunidad Autónoma, que depende de las importaciones, el coste de la vida es «insoportable». «La inflación ha destrozado a las clases medias y los sobrecostes amenazan a miles de empresas», ha agregado, mientras que la recaudación fiscal está «batiendo récords». «El mundo al revés», ha incidido.

Trenes

En esta línea, ha recriminado que la bonificación de los billetes de los trenes Media Distancia, Cercanías y Rodalies no beneficiarán a la Comunidad Autónoma, que carece de infraestructura ferroviaria. En cambio, le ha preguntado si va a financiar los autobuses interurbanos.

En cuanto al transporte, Oramas ha criticado que el precio de los billetes de avión para desplazarse a las islas es un «escándalo» y ha acusado al Gobierno de consentir que «se haga negocio» con esta necesidad. Así, ha ofrecido una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para desvelar «dónde está el fraude» que las compañías practican.

También ha aludido a la situación de La Palma tras el volcán y ha recordado al presidente que «todavía hay cientos de personas viviendo en hoteles y muchos no han podido regresar a sus casas a causa de los gases». Además, no se han destinado «viviendas dignas, ni siquiera provisionales» a los afectados, mientras que los daños tampoco se han compensado. «Los palmeros han comprobado que usted no cumple lo que dice», ha recriminado.

Oramas también ha reprochado a Sánchez que Canarias no ha estado presente en las mesas de negociación con Marruecos, a pesar de que era «un compromiso». «Para usted somos irrelevantes, ni siquiera se nos informó de su radical cambio respecto al Sáhara», ha lamentado.

Sánchez

De su lado, Sánchez ha considerado que la diputada de CC «no ha prestado atención» a las medidas propuestas el martes, que a su juicio tienen un «impacto positivo» en el conjunto de la ciudadanía española y no son «humo», mencionando específicamente las políticas de congelación del precio del butano, por ejemplo. «Cree que es insuficiente, está en su derecho, pero no lo comparto», ha indicado el presidente.

En relación al transporte, el presidente ha recordado que Canarias ya goza de un 75 por ciento de descuento en billetes de avión y barco y respecto a La Palma ha indicado que el 23 de este mes se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, ha hecho un repaso por las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha para asistir a los palmeros tras el volcán y ha valorado que la reconstrucción ha tenido lugar «de forma coordinada» y constituye «un buen ejemplo de cooperación entre gobiernos de distinto color».