Alegría coló en el Gobierno de Azcón a la mujer de su asesor de confianza

Pilar Alegría coló en el Gobierno de Jorge Azcón a Eva Fortea, la mujer de su asesor de confianza Chema López Juderías. Vox ha destituido a Eva Fortea este miércoles al asumir el control de la consejería de la que dependía su cargo como directora general de Familia, Infancia y Natalidad.

Pedro Sánchez relegó a Pilar Alegría al plano autonómico y allí está haciendo oposición. Su llegada ha provocado un terremoto en los cargos de la del PSOE aragonés y es que Alegría ha purgado a los asesores de comunicación que tenía allí el PSOE de Javier Lambán.

Fuentes de los socialistas purgados por Alegría explican a OKDIARIO que la ex ministra ha nombrado como jefe de prensa del PSOE a Chema López Juderías al asumir el control autonómico del partido. López Juderías ya había sido su asesor de comunicación en el Ministerio de Educación durante su etapa final como ministra y Alegría se lo llevó como su mano derecha durante la campaña electoral.

Juderías ha sido premiado como máximo responsable de comunicación del PSOE aragonés y se da la circunstancia de que su mujer, Eva Fortea, formaba parte del Ejecutivo de Jorge Azcón ocupando uno de los puestos mejor remunerados de la institución.

Fortea ha sido durante años la número 2 del consejero de Bienestar Social y Familia y ha formado parte del Partido Aragonés en Teruel. Todo ello estando su marido colocado en el PSOE gracias a Pilar Alegría.

Vox prescinde de ella

Vox ha decidido prescindir de Eva Fortea y de otros altos cargos del Partido Aragonés (PAR) que formaban parte del último Gobierno de Aragón bajo la presidencia de Jorge Azcón. El partido que preside Santiago Abascal señaló que los representantes del PAR no podrían continuar en sus puestos por haber mantenido «visiones contrapuestas» sobre las políticas del Ejecutivo aragonés. Además, señalan que durante el año y medio que Vox estuvo en la oposición criticaron duramente su gestión.

La decisión de Vox supone un nuevo golpe para el PAR, que preside el ex diputado Alberto Izquierdo y que atraviesa sus horas más bajas en más de cuatro décadas de historia. Tras no lograr representación en las Cortes de Aragón en las elecciones del pasado 8 de febrero, y después de las múltiples escisiones provocadas por la crisis interna de 2021, la decena de cargos que aún mantenían puestos de responsabilidad tienen ahora más cerca que nunca su salida de la política activa.