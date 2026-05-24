Albiol aclamado en un tardeo de Badalona: sube al escenario y lo da todo con ‘Devuélveme a mi chica’

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vuelto a demostrar que no tiene ningún problema en mostrar su lado más cercano y festivo. El líder popular ha compartido en sus perfiles de redes sociales un vídeo en el que aparece bailando este sábado sin complejos en uno de los tardeos que se celebran en la ciudad.

En las imágenes, Albiol se mueve al ritmo de la música junto a numerosos vecinos en plena calle, con una sonrisa de oreja a oreja. El alcalde popular aparece vestido de forma informal, con camisa y pantalón claro, integrado completamente en el ambiente festivo de la tarde: un tardeo con música de la década de los 80, por segundo año consecutivo.

El propio Albiol ha acompañado el vídeo con un texto sencillo y directo: «Espectacular tardeo con música de los años 80 que, por segundo año consecutivo, está organizado en Badalona. ¡¡A disfrutar!!».

La publicación bailando al ritmo del temazo ‘Devuélveme a mi chica’, de Hombres G, se ha viralizado en muy pocas horas. En Badalona, los tardeos se han convertido en una de las propuestas de ocio más exitosas de los últimos meses, especialmente los fines de semana, y el consistorio ha apoyado su organización como forma de dinamizar la ciudad y recuperar el ambiente en las zonas más céntricas.

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Con este gesto, García Albiol refuerza una vez más su imagen de político accesible y sin filtros, muy distinta a la de otros dirigentes que rehúyen este tipo de situaciones por miedo al qué dirán. El vídeo ya circula con fuerza por las distintas redes.

El pasado año, cuando se puso en marcha esta iniciativa de fin de semana, el alcalde se mostró también disfrutando con la gente en la plaza del President Tarradellas. De hecho, el propio Albiol usó uno de sus videos bailando para promocionar la edición de este mayo para jóvenes y familias.