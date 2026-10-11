Abascal pide ir presencialmente a las urnas el 29-N y evitar el voto por correo: «No desconfío del sistema, sino de Sánchez»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido acudir presencialmente a las urnas en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y evitar el voto por correo. «No es una desconfianza en el sistema, es una desconfianza en Sánchez», ha asegurado el dirigente del partido con sede en la madrileña calle de Bambú en un acto preelectoral este domingo en Estepona (Málaga).

Abascal ha llamado a sus simpatizantes a no creerse los barómetros que dan la ventaja al bloque conservador sobre las izquierdas y los nacionalistas. En su lugar, ha llamado a ir a votar en masa. «No os fiéis de una sola encuesta porque las carga el diablo, porque las pagan los que las pagan, porque llevan a la confianza excesiva y porque de aquí al día 29 nos vamos a encontrar con todo», ha asegurado el líder del partido.

El presidente de Vox ha indicado que hasta los comicios, «puede pasar cualquier cosa». Sobre los partidos de izquierdas ha asegurado que «son capaces de traicionar, de mentir, de amenazar, de muerte, de matar». Ha advertido que pueden «disfrazarse de feministas y dar en herencia un país en el que las violaciones de mujeres se han multiplicado por tres».

«Acudid todos los que podáis a votar presencialmente», ha manifestado el dirigente del partido conservador. Aun así, ha concedido que «el que no tenga otro remedio, que lo haga de otra manera». Y ha argumentado que «no es una desconfianza en el sistema» sino una «desconfianza en Sánchez».

Abascal asegura que no sabe qué puede hacer Sánchez, pero ha recordado que «ha robado las elecciones en su propio partido», en alusión a las primarias con las que volvió a la Secretaría General del PSOE. «En unos audios, se ve cómo le dicen que metiese el voto de los cuatro rumanos», ha manifestado. «Parece un chiste, pero no lo es», ha ironizado. «Lo que estamos diciendo del voto por correo parece una exageración, pero no lo es», ha añadido, a la vez que ha asegurado que «son capaces de todo».

Abascal: «Intentaron alterar el censo»

El líder de Vox también se ha referido a la llamada Ley de Nietos, que ha otorgado la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes de exiliados por el franquismo. «Hemos visto lo que estaban intentando hacer y los hemos detenido», ha asegurado.

En ese sentido, ha indicado que han sido ellos quienes han denunciado en el Tribunal Supremo las «nacionalizaciones masivas de personas que se habían ido hace 60, 70 o 150 años; y sus nietos y sus descendientes». «Son gente que se fue de España, pero que probablemente muchos de ellos no saben muy bien lo que está pasando en España y tienen otras preocupaciones», ha argumentado el líder de Vox.

«Han intentado alterar el censo electoral para robarnos las elecciones y para robarnos el futuro definitivamente», ha espetado Abascal. A ojos del líder de Vox, el objetivo es «poner a los funcionarios cubanos y venezolanos del Grupo de Puebla a rellenar los sobres de los votos que después iban a llegar a España».

El presidente del partido con sede en Bambú ha centrado su discurso durante esta precampaña en tres ideas: prioridad nacional, remigración y desregulación. Unas banderas que el partido ha puesto como líneas rojas en sus mesas negociadoras con el PP para pactar en las comunidades autónomas.

«Nosotros tenemos respuestas y ya las conocéis», ha dicho a los asistentes en Estepona. Y ha asegurado que las van «a repetir durante todos estos días para que lleguen a aquellos españoles que no las conocen» y a cuyos oídos las ideas «llegan distorsionadas».

«La respuesta es muy clara: prioridad nacional, remigración, desregulación», ha indicado. «La prioridad nacional para nosotros no solo es que los españoles sean los primeros en su propia patria», ha explicado, sino que es «sentido común». «No es que queramos ser más que los demás, queremos en nuestra propia casa no ser desplazados ni discriminados. Es poquito lo que pedimos, es de una justicia básica, es de un sentido común aplastante», ha subrayado.