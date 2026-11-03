Abascal: «No se trata de que dimita Puente, sino de que lo haga quien le ha colocado, Sánchez»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha asegurado este martes que «no se trata» solamente de que dimita el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después del accidente ferroviario de Urda por el que han fallecido 69 personas. «Quiero saber lo que va a pasar con Sánchez», ha exigido Abascal, quien afirma que «se trata de que dimita el responsable de haber colocado» a Puente, y no sólo de la destitución del ministro.

Abascal ha recalcado que, en caso de que Vox llegue al Gobierno, encargarán «auditorías y revisiones completas» para comprobar el verdadero estado de las cuentas o los datos reales sobre asuntos como la inmigración. El objetivo de la formación verde es dar explicaciones y que salga «todo» a la luz. «Nos acabaremos enterando de todo, no tengo ninguna duda», ha indicado el dirigente de Vox, que urge al PP a «no mirar para otro lado» y «no decir ‘pelillos a la mar’» solo por el cambio de Gobierno.

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que asumir «todas las responsabilidades políticas y penales». Por ello, entiende que «no puede haber un Gobierno que, por la paz política o por la paz entre partidos, mire hacia otro lado», ha subrayado en El Programa de AR.

Sobre la fuerza que ejercerán si acceden al Ejecutivo, Abascal ha indicado que dependerá de los votos que obtengan, si bien asegura que él no se presenta a las elecciones «para la vicepresidencia». No obstante, ha advertido de que PP y Vox primero deben sumar, algo que él «no da por hecho» a pesar de los pronósticos de las encuestas.

Abascal pide cancelar la huelga

Igual que hiciera minutos antes el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en el desayuno organizado por Europa Press, Santiago Abascal ha pedido a UGT y CCOO que consideren cancelar la huelga general convocada para el 11 de noviembre porque «no tiene sentido» y, «si no tienen la vergüenza de hacerlo», ha avisado de que «tomará nota» en caso de que haya un «cambio de ciclo» tras las elecciones generales del 29-N.

«Deberían suspender porque no tiene ningún sentido hacer una huelga general contra la oposición», ha señalado Abascal, y ha recordado así las palabras de la ex vicepresidenta primera del Gobierno y actual directora de la campaña del PSOE, María Jesús Montero, que afirmó que la huelga general por la vivienda se convocó contra la oposición.

«Deberían tener un mínimo de vergüenza», ha agregado el líder de Vox, que ha advertido de que si los sindicatos convocantes «no la tienen», su formación «tomará nota si hay un cambio de ciclo en España» tras los comicios generales.