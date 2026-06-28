Abascal alerta del «pucherazo» que prepara Sánchez para 2027 con la manipulación del censo y las nacionalizaciones exprés

Santiago Abascal lleva meses advirtiendo de lo que considera la preparación de un «pucherazo» electoral de cara a 2027. El líder de Vox sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende «alterar el censo» mediante las regularizaciones masivas y la concesión acelerada de la nacionalidad, una denuncia que su partido trasladó esta semana al Pleno del Congreso con una propuesta para reformar la ley electoral.

Abascal ha intensificado en los últimos meses una campaña de alerta sobre lo que califica como un intento de manipulación de los próximos comicios. Según ha trasladado Vox, se ha reunido con políticos, líderes internacionales, periodistas, empresarios y representantes de la sociedad civil para advertir de ese riesgo y reclamar que se tomen medidas.

«Sánchez está dispuesto a robarnos las elecciones de 2027 manipulando el censo y regalando la nacionalidad española», ha sostenido el presidente de Vox, que ha llamado a hacer al Ejecutivo «una oposición total y frontal todos los días» hasta lograr su salida del Gobierno. Abascal vincula esa supuesta estrategia a lo que describe como «un cambio acelerado y bestial» de la demografía española, que a su juicio se traduciría en «salarios más bajos, pisos más caros, calles más inseguras, sanidad colapsada» y menos prestaciones para los españoles más necesitados.

La denuncia tuvo su traslación parlamentaria el pasado 24 de junio. Vox llevó al Pleno una propuesta para reformar la LOREG —la ley electoral— con el objetivo declarado de evitar, según el partido, un fraude o una manipulación en el voto por correo. La iniciativa planteaba modificar varios artículos para que en las urnas se separasen las papeletas remitidas por correspondencia de las emitidas de forma presencial, y que esa distinción quedara reflejada también en el acta.

Durante el debate en el hemiciclo, el diputado Ignacio Hoces defendió que se trata de una ley «de mínimos», ya que —denunció— el Gobierno ha vetado las iniciativas legislativas que Vox había registrado previamente para modificar la norma. La propuesta solo contó con el respaldo de los 33 diputados de la formación: el PP se abstuvo y el resto de grupos votaron en contra.

«Ni un solo voto bajo sospecha», reclamó Hoces, que enumeró los elementos con los que, a su juicio, se estaría tratando de alterar el censo de cara a futuras elecciones: las regularizaciones masivas, la nacionalización exprés de inmigrantes y la «opacidad» en el procedimiento electoral. «Pedro Sánchez y su Gobierno están cambiando las reglas de la democracia», afirmó el diputado, que acusó al jefe del Ejecutivo de ser «el arquitecto del mayor cambio de censo electoral provocado y el de la opacidad electoral» y, en definitiva, «el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978».