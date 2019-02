Torra exige a Sánchez aceptar la autodeterminación para que apoye sus Presupuestos

Quim Torra. Foto: Europa Press

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha descartado que se retiren las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno no accede a hablar de una votación sobre el futuro político de Cataluña: "No tramitaremos los Presupuestos si no se nos presenta el ejercicio del derecho a la autodeterminación".