El PSOE en el País Vasco rechazó en 2011 crear una mesa de partidos al margen del Parlamento autonómico tras el cese de la actividad armada de la banda terrorista ETA. Así lo afirmó el entonces lehendakari socialista Patxi López en un pleno de la cámara vasca celebrado el 28 de octubre.

Mucho ha cambiado el PSOE desde que Pedro Sánchez se hizo con el liderazgo fundado por Pablo Iglesias a finales del siglo XIX. El socialista Patxi López, siendo lehendakari, se opuso en 2011 constituir una mesa de partidos para la negociación política al margen del Parlamento autonómico después de que ETA anunciara el cese de la violencia.

La postura del PSOE de entonces contrasta con la que ha adoptado ahora el Gobierno de Pedro Sánchez aceptando la figura de un relator que medie en una mesa política con los partidos independentistas que recuerda al modelo empleado en el Ulster para acabar con la violencia.

En 1996, George Mitchell, asesor del presidente norteamericano Bill Clinton, fue nombrado presidente de la mesa de partidos para hallar una solución en el conflicto del Ulster (Irlanda del Norte). Estuvo formada por diez partidos y dos de ellos se retiraron voluntariamente: el Partido Unionista Democrático del Ulster (DUP) y el Partido Unionista del Reino Unido.

La fórmula fue rechazada por el socialista Patxi López, lehendakari del gobierno vasco en 2011, quien fue tentado con la propuesta por los partidos nacionalistas PNV y Eusko Alkartasuna, así como por los abertzales que apoyaban a ETA.

“No voy a caer en ese error”

“No voy a caer en el error de organizar mesas o foros alternativos que desprecien la representación y la legitimidad de esta Cámara. Aquí se deben tomar las decisiones que afecten al futuro de este país y aquí se tomarán. Yo ya he presentado una propuesta, una propuesta para ver cómo avanzamos en la convivencia de este país, pero como he dicho antes, no tengo miedo a hablar de absolutamente nada”, aseguró López desde la tribuna del Parlamento Vasco.

Unos días antes, el 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA había anunciado un alto el fuego tras dejar un extenso historial sanguinario: 829 víctimas mortales. Sus crímenes lo perpetraron sus miembros terroristas desde 1960 hasta el 20 de octubre de 2011, cuando anunciaron el cese de la violencia armada. Entre los fallecidos se encontraban niños y miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La cesión que ha hecho el Ejecutivo socialista a los separatistas es la creación de una mesa de partidos, además de la que ya existe por acuerdo del Parlamento de Cataluña y que preside el propio Quim Torra (a ella no acuden ni PP ni Ciudadanos ni la CUP); y de la “bilateral” entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat.