La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el inicio del juicio contra los líderes independentistas por el 'procés' soberanista en Cataluña el próximo 12 de febrero, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, se sentarán en el banquillo de los acusados por los delitos de rebelión o sedición, malversación de caudales público y/o desobediencia por el juicio a los responsables del referéndum ilegal del 1-O.

Precisamente este viernes, los nueve acusados por rebelión que están en prisión preventiva han sido trasladados a centros penitenciarios de Madrid desde las cárceles catalanas para que puedan estar ya a disposición del tribunal, tal y como señaló una providencia, y poder asistir a este juicio que comenzará en dos semanas.

La Sala que enjuiciará los hechos tenía previsto iniciar la vista el día 5 pero las dilaciones con el auto de admisión de prueba lo han retrasado una semana más, aunque había magistrados partidarios de comenzar el juicio la próxima semana.

De esta forma habrá 11 días entre el señalamiento y el inicio del juicio, después de que las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart pidieran que hubiera un margen de tiempo suficiente para preparar su estrategia y evitar la “indefensión”.

En el banquillo de los acusados se sentarán el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers del Govern Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

La Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía rebaja la horquilla a entre 7 y 12 años de cárcel, al acusar por sedición y no por rebelión, además de los otros delitos.

Así, la vista oral arrancará el martes 12 de febrero con las denominadas cuestiones previas que podrían alargarse tres días y acaparar la primera semana puesto que el juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde de martes a jueves, para evitar a los presos los trasiegos de idas y venidas permanentes ya que tardarán una hora aproximadamente en llegar desde las prisiones de Madrid.

De esta forma no sería hasta la tercera semana de febrero cuando den comienzo los interrogatorios a los 12 acusados, con Oriol Junqueras en primer lugar.

El Tribunal Supremo garantizará que los nueve líderes soberanistas en prisión serán tratados en el juicio con la “máxima dignidad y respeto”, para evitar que no sufran “ningún componente de penosidad” ni “exposición que les genere la más mínima incomodidad” tanto en los trayectos como en el edificio.

Hasta la fecha del juicio, los presos permanecerán en los centros penitenciarios de Soto del Real (los hombres) y Alcalá Meco (las mujeres), toda vez que hoy se está produciendo el traslado desde las cárceles catalanas, a donde llegaron el pasado junio tras el cierre de la fase de instrucción.