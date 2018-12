Los funcionarios de Soto del Real incautan una Tablet, cuatro móviles y anabolizantes en el módulo de Bárcenas y Rato

Los trabajadores de la prisión aseguran que se han introducido estos objetos con el objetivo de fotografías a los “presos VIP” que viven el módulo 10 del centro.

Funcionarios de prisiones se han encontrado con el “mayor tesoro” nunca antes requisado en la prisión de Soto del Real (Madrid) durante un registro rutinario en el módulo 10 en el que se encuentran “presos VIP” como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o Rodríguez-Ponga.

OKDIARIO ha podido saber que el personal del Centro Penitenciario Madrid V ha incautado en el módulo en el que se encuentran Bárcenas y Rato, objetos introducidos desde el exterior de la prisión como tablet, cuatro smartphones de grandes dimensiones, 45 frascos de colonias, dos maquinillas de cortar el pelo y anabolizantes entres otros enseres.

Todos estos objetos han sido introducidos de manera ilícita, burlando el protocolo de seguridad, en el módulo 10 bautizado como el “módulo Gran Hermano”, por el número de cámaras de vigilancias instaladas para garantizar la protección de los internos y evitar cualquier filtración de fotografías o vídeos de los reclusos.

La dirección de Soto del Real decidió blindar este módulo de respeto con dos objetivos. El primero “mejorar la seguridad de los propios presos”, que en realidad es un derecho, y en segundo lugar, “evitar que otros reos o incluso funcionarios de prisiones tomaran fotografías o vídeos de los presos famosos para luego venderlas y lucrarse”.

Fotografiar a los presos

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el objetivo que buscaba el interno responsable de este material tecnológico ha sido precisamente poder fotografiar a los “presos VIP” para vender las imágenes a los medios de comunicación.

En este centro se encuentran presos como el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; el ex presidente del Barça, Sandro Rosell; ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga o el ex presidente de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, entre otros.

Los funcionarios han investigado cómo se han introducido estos objetos desde el exterior. Los internos suelen ‘colar’ móviles tras introducirlos por la vía rectal. Sin embargo, en esta ocasión utilizaron otro mecanismo dado que la tablet y los smartphones eran de grandes dimensiones y por tanto “prácticamente imposible” que se hubiese hecho por la vía usualmente empleada.

Han descubierto que el culpable ha sido un proveedor que se lo traía a un preso extranjero que estaba pendiente de que le concediesen una orden de extradición.