Dani Mateo amenaza con irse de España si no le dejan sonarse los mocos con la bandera

El actor Dani Mateo ha confesado este fin de semana, en declaraciones a Catalunya Radio, que medita irse de España si no le dejan reírse de la bandera española. No ha aclarado si planea instalarse en Waterloo, como Carles Puigdemont, o en Suiza como la anticapitalista Anna Gabriel.

El cómico ha aludido así a la polémica generada por el sketch del programa El Intermedio, en el que apareció llamando “trapo” a la bandera española y sonándose los mocos con ella, entre gestos de desprecio.

El malestar provocado entre los espectadores por esta actuación hizo que siete anunciantes y patrocinadores retiraran su publicidad del programa. Por su parte, Clínica Baviera, que había contratado a Dani Mateo como imagen de la marca, también ha prescindido de sus servicios.

En su entrevista en Catalunya Radio, Dani Mateo se ha mostrado como una víctima de la libertad de expresión: “Ahora quedará retratada”, ha dicho, “si España dice que la bandera no se toca, que no se puede jugar con ella, entonces a lo mejor el siguiente paso es no admitir La vida de Brian, porque es más sagrado una cruz que la bandera, ¿no?”

“¿Y cuál será el siguiente paso?”, se ha preguntado, “¿cerrar los teatros? ¿Sólo harán comedia Bertín y Arévalo? Que me parece bien pero, ¿sólo se podrá hacer ese tipo de comedia? Pues entonces que lo digan, porque a lo mejor lo que tendré que hacer es marcharme”.

Las declaraciones de Dani Mateo demuestran que no ha entendido nada. Lo que ha indignado a los espectadores es que todas las ofensas y burlas se dirijan siempre a la bandera española, la que miles de ciudadanos han colgado en su balcón para defender la Constitución cuando está amenazada por el golpe de Estado de la Generalitat. Precisamente en un momento en el que muchos catalanes se ven expuestos a vejaciones y agresiones, por defender esa misma bandera española.

Algunos usuarios de las redes sociales creen haber encontrado el motivo por el que el programa El Intermedio sólo se mofa de la bandera española: una gigantesca cuatribarrada catalana preside la fachada de la sede de Imagina en Barcelona, la empresa de Jaume Roures que produce el programa El Intermedio.