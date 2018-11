Hace escasamente dos semanas, a última hora de un miércoles, el gabinete del presidente Pedro Sánchez comunicaba vía whatsapp a los periodistas que siguen la información parlamentaria y gubernamental que el jefe del ejecutivo, y por extensión el Gobierno, rompía las relaciones con el Partido Popular y su líder Pablo Casado. Sánchez adoptaba esta decisión tras un rifirrafe en el Congreso de los Diputados. Casado acusó a Sánchez de ponerse del lado de los golpistas catalanes y ser cómplice del golpe que estaban dando los políticos independentistas contra la democracia. Desde el ejecutivo consideraban que el líder del Partido Popular “había roto el respeto institucional”.

Comunicado de ruptura

La comunicación de Moncloa no tenía precedentes. No es habitual que el Gobierno de España comunique una decisión más bien partidista como era esa y aún menos casi a las once de la noche, hora que la mayoría de redacciones ya han cerrado sus ediciones. Una pataleta del presidente Sánchez, que le espetó durante el cara a cara en la cámara a Casado que “si no rectifica, usted y yo no tenemos nada más que hablar”. Este lunes dieciocho días después, el gobierno socialista ha vuelto a pactar con el PP y Podemos, para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE, que tendrá mayor representación en el CGPJ pese a ceder uno de sus miembros a Podemos -que siempre ha criticado la designación a dedo de los jueces en los órganos de decisión judiciales- ha cedido la presidencia para los próximos cinco años al Partido Popular, que a su vez ha propuesto al presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. Este pacto permite a socialistas y podemitas tener el control del órgano judicial.

Acuerdo en el CGPJ

Según fuentes de ambos partidos, la negociación para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial y la sustitución de Carlos Lesmes como máximo responsable de los órganos judiciales, ha ido a cargo de la propia ministra de Justicia socialista, la reprobada Dolores Delgado, y el ex ministro popular Rafael Catalá durante este fin de semana.

Una negociación al más alto nivel, de la cual estaba informado en todo momento el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la cúpula del Partido Socialista, que contrasta radicalmente con la política de gestos y marketing del jefe del ejecutivo.