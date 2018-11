La hemeroteca desnuda de nuevo a Pedro Sánchez que exigía a Rajoy: “Presupuestos o elecciones”

La hemeroteca vuelve a dejar en evidencia al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha ratificado este lunes ante la ejecutiva de su partido que piensa continuar en la Moncloa con o sin Presupuestos y lo cierto es que, hace tan sólo ocho meses y estando en la oposición, él mismo exigía al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justo lo contrario por el mismo motivo.

El 5 de marzo de 2018 el socialista salió a la opinión pública con esta idea: ‘O presupuestos o elecciones. Si Rajoy no aprueba los Presupuestos le exigiremos que se someta a una cuestión de confianza. Si la pierde, no tendrá excusa para no convocar elecciones“.

O Presupuestos o elecciones. Si Rajoy no aprueba los Presupuestos le exigiremos que se someta a una cuestión de confianza. Si la pierde, no tendrá excusa para no convocar elecciones. pic.twitter.com/VS3pJjE9sN

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de marzo de 2018

Una máxima que Sánchez se dedicó a promulgar por todas las vías. Lo escribió en Twitter de su puño y letra, lo anunció en rueda de prensa… y lo cierto es que con ella logró convencer a sus ‘seguidores’, que la encontraban una medida muy “acertada”.

Hoy, justo ocho meses después y ante la petición por parte de la oposición de un adelanto de elecciones, el socialista no ha mostrado ningún ademán de ‘moverse’ de la silla presidencial, es más, ha asegurado que no lo hará, y tampoco ha trasladado su intención de someterse a una cuestión de confianza, tal y como le reclamaba a Mariano Rajoy por los mismos motivos.

Vivir de la prórroga

Además, Sánchez se muestra hoy ‘cómodo’ ante la posibilidad de prorrogar los presupuestos y que en su momento tachó de “alarmante” cuando la insinuó Rajoy.

“Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido la supuesta voluntad que tiene este Gobierno de vivir de la prórroga, es decir, que si no hay PGE, el Gobierno lo que va a hacer es prorrogar los del año pasado, no rendir cuentas ante los ciudadanos, no trasladar cuáles han sido los resultados de los Presupuestos del año pasado, y por tanto consolidar los recortes que se vienen sufriendo en el Estado del Bienestar y en consecuencia prorrogar los problemas de precariedad que sufren millones de españoles o españolas”, denunció en rueda de prensa.

Así, y ante una situación similar a la vivida por Rajoy -a falta de apoyos suficientes en el Senado para aprobar los PGE que ha pactado con Podemos– ahora es él quien contempla esta misma posibilidad: la prórroga.

Pero Sánchez ha ido más allá de la incongruencia con sus propias palabras al manifestar su voluntad de prorrogar los PGE heredados por el PP y Ciudadanos.

En su caso, se muestra de acuerdo en prorrogar unos PGE con los que no comulga ya que, en su opinión, ahondan en “la desigualdad y la precariedad” y “dan la espalda a quien más lo necesita”.