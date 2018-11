“Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta”. Este comentario dirigido a Otegi por parte de la jueza de la Audiencia Nacional ha sido el que ha decidido a Estrasburgo a dictaminar que el juicio al ex Batasuna no fue justo y hubo imparcialidad.

Un comentario que Ángela Murillo le espetó a Arnaldo Otegi en el juicio por el homenaje al cabecilla de ETA ‘Argala’ al preguntarle si condenaba el terrorismo etarra y éste no responder.

En concreto el Tribunal de Derechos Humanos considera que Murillo tenía prejuicios contra Otegi y por tanto debía de haberse recusado a la magistrada por infringir una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi y el resto de condenados en aquel procedimiento: Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería y Rodríguez Torres.

La sentencia, que ha condenado a España por vulnerar el derecho de Otegi, no ha sido unánime.