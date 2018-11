El ex líder comunista Paco Frutos llama a Pablo Iglesias “zascandil” y “casta degradada”

El ex secretario general del PCE y actual miembro del partido ‘Izquierda en Positivo’, Francisco Frutos, ha criticado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que “salta como un zascandil de un lado a otro desde el principio del nacimiento de Podemos, con episodios que puestos uno detrás del otro parecen las notas de un acordeón desafinado, por contradictorios”.

Así lo ha afirmado en su blog personal, donde ha publicado una reflexión muy crítica con el secretario general de la formación morada y su marca catalana. Según Frutos, “en el corto espacio de cuatro años, la organización que nació, según sus creadores, para combatir y acabar con la casta política, acaba actuando como la casta más degradada democrática y políticamente en menos tiempo, pudiendo competir con la que venían a superar”.

De esta forma, Frutos subraya que “Podemos hace como cualquier otro partido de la casta criticada, toma decisiones en sus congresos, que matiza y cambia en la práctica, imitando a Groucho Marx en aquella escena en la que dice con la naturalidad de siempre: ‘Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros'”, apostilla.

El ex líder del Partido Comunista (PCE) participó el 29 de septiembre de 2017 en la concentración convocada por Societat Civil Catalana (SCC) contra los separatistas catalanes y sus apoyos nacionalistas y populistas. Frutos subió al escenario para poner en valor la posición de “la izquierda plural, la izquierda no nacionalista” frente al independentismo, al tiempo que se preguntaba: “¿Dónde está la izquierda que no está aquí?”, en clara alusión a Podemos, IU y el partido de Ada Colau.

“Engaños y mentiras”

En este contexto, el integrante de ‘Izquierda en Positivo’ critica que “lo de Catalunya en Comú, el socio catalán (de Iglesias), es un auténtico esperpento. No son independentistas, dicen, pero hacen lo que el independentismo más cutre, sea de Puigdemont o Torra, hace y dicta”, lamenta Frutos.

A su juicio, “tanto en Podemos como en Catalunya en Comú cada grupúsculo inventa sus historietas y quiere imponer su pírrico poder, aunque a veces se tenga que incurrir en engaños y mentiras. Lo peor es que se lo creen ellos y muchos de los seguidores que tienen también”, señala.

En el mismo artículo, titulado Podemos, Catalunya en Comú y otros socios, sostiene que “las actitudes de los populistas y progres son las que siempre contribuyen a dar alas a la derecha, sea la derecha secesionista o la centralista”.

“¿Alguien cree que si la actitud de la izquierda política y sindical en Catalunya y en el conjunto de España hubiera sido otra en relación a los nacionalismos secesionistas y al papel nefasto que han jugado siempre en la historia todos los nacionalismos, enfrentando a los trabajadores y al pueblo, hubieran llegado estos tan lejos?”, se pregunta.