Rosa María Mateo estalla ante una pregunta del PP por su sociedad instrumental: “Eres un miserable”

La administradora única provisional, Rosa María Mateo, ha protagonizado una tensa comparecencia en la comisión de control de RTVE. En ella el PP le ha pedido cuentas de su sociedad instrumental, descubierta por OKDIARIO y que le ha permitido eludir el pago de al menos tres impuestos. En una intervención bronca y en la que el presidente ha tenido que llamar al orden a la expresentadora, Mateo ha acusado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular de ser “muy mezquino y muy miserable”.

Rosa María Mateo reaccionaba de ese modo tras explicar que ha querido disolver dos veces su sociedad mercantil Yanbu SL. Una sociedad en la que ha aplicado el mismo esquema que el dimitido como ministro de Cultura, Máxim Huerta y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. “Mi hijo y yo la desharemos, pero pido respeto porque ha sacado usted a mi hijo a relucir“, ha espetado al diputado popular Ramón Moreno. El pre

Como informó este periódico,la mercantil familiar de Mateo es una sociedad instrumental sin empleados, y no ha registrado actividad desde el año 2013, pese a lo cual y hasta el momento, la periodista no ha decidido disolverla y ha seguido acumulando pérdidas.

“Se me expulsó con el PP”

La compañía Yanbu SL es una sociedad inmobiliaria que creó Rosa María Mateo en el año 1993. El objeto social con el que inicialmente inscribió la empresa en el Registro Mercantil fue como la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia”.

La directora de Radio Televisión Española, que ha calificado de “teatrillo” la comisión parlamentaria (calificativo por el que luego ha pedido disculpas y restándole importancia “por el diminutivo”),ha aprovechado su exposición para recordar los motivos de por qué constituyó esa sociedad. “Cambié de contenido esa sociedad cuando se me echó de Antena 3 con un ERE; se me expulsó cuando el PP nombró a Gloria Lomana directora de Informativos, no lo había dicho pero lo digo ahora porque creo que viene a cuento”.

Ahora disolverá la sociedad

Rosa María Mateo que ha afirmado no saber que era la apoderada, también ha negado que persiguiera eludir impuestos. “Podría ser Al Capone, pero no lo soy y no he creado una sociedad para delinquir” ha dicho. Según la administradora de RTVE, quiso disolver la sociedad dos veces, pero no lo hizo “porque costaba mucho”. Este martes ha asegurado que la deshará “cueste lo que cueste, y aunque tengamos que pedir un préstamo, porque no quiero volver oír hablar de esta maldita sociedad”.