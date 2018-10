Cospedal recibió a Villarejo en la sede de Génova cuando Rajoy no estaba

El expolicía actualmente en prisión grabó el encuentro con Cospedal que duró aproximadamente una hora

La reunión tuvo lugar hace nueve años en la sede de Génova. Según la información publicada por el portal de noticas Moncloa.com Villarejo llegó a la sede del PP en la calle Génova directamente por le garaje y sin que Mariano Rajoy estuviera en su despacho. Los detalles del encuentro los habría negociado el marido de la entonces secretaria general. Ignacio López del Hierro se había visto con el expolicía en varias ocasiones y ambos acordaron que se entrevistara con Cospedal.

Villarejo grabó el encuentro

José Manuel Villarejo grabó la reunión que según la noticia publicada duró aproximadamente una hora. En los audios difundidos del encuentro se escucha a la número dos de Génova dando garantías de la confidencialidad de la cita. De hecho Villarejo no pasó por la recepción de la sede y no hay constancia documental de su estancia en la sede más allá de los registros de sonido dados a conocer.

Lo que se conoce de esa cita no revela el contenido de la conversación ni el motivo de la estancia de Villarejo en Génova. Lo único que queda claro en la grabación es que Mariano Rajoy no estaba en su despacho y que se pusieron los medios necesarios para que no se viera entrar y salir al invitado.

Al PP “no le preocupan” las grabaciones

El encuentro tiene lugar en pleno estallido del caso Gürtel y con los ‘populares’ en el punto de mira de Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional. En el momento de la reunión, 2009, Cospedal estaba al frente de la respuesta de su partido a las operaciones policiales y judiciales contra la corrupción de personas vinculadas al PP.

Tras conocerse las grabaciones del marido de Cospedal con Villarejo el PP ha dicho hoy no estar “ni mínimamente preocupado” por este asunto y ha considerado que María Dolores de Cospedal ha dado “cumplidas explicaciones” sobre las conversaciones de su marido, Ignacio López del Hierro, y el excomisario.

Tras apuntar que la ex secretaria general ha facilitado su comunicado con las explicaciones a la dirección antes de hacerlo público, Marta González ha insistido en que al PP no le preocupan “ni ésas ni otras” grabaciones que “puedan existir del señor Villarejo”.