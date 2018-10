El Gobierno nombrará a Sáenz de Santamaría consejera electiva de Estado

El Consejo de Ministros aprobará mañana el nombramiento de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como consejera electiva de Estado, tal y como han informado fuentes del Ejecutivo.

Las fuentes han añadido que el Gobierno aprobará los nombramientos de los nuevos consejeros electivos de Estado, entre los que figuran la ex presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, el ex senador de ICV y ex alcalde de Hospitalet de Llobregat Jordi Guillot y la ex magistrada del Constitucional y primera ponente del borrador de sentencia del recurso presentado por el PP al Estatut de Cataluña Elisa Pérez Vera.

El Gobierno decidirá además la continuidad como consejeros del exministro de Justicia José María Michavila, el expresidente del Senado Juan José Laborda, del exministro de UCD Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y de la ex consejera del Gobierno asturiano Amelia Valcárcel.

Por contra, dejarán el órgano consultivo Ana Palacio, Isabel Tocino, Manuel José Silva y María Luisa Cava de Llano.

El Ejecutivo decide así el nombramiento de los diez consejeros electos, tal y como establece el artículo noveno de la Ley del Consejo de Estado, que estipula que serán elegidos para un periodo de cuatro años.

La que fuera vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy formará parte desde ahora de una institución que preside María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Ejecutivo en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.