Ana Pastor niega que la Mesa del Congreso tome decisiones “políticas” y desdeña las “amenazas”

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha negado que el acuerdo de la Mesa de rechazar la admisión a trámite de la treta parlamentaria del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, sea una decisión “política” y ha garantizado que las “amenazas” no la desviarán del cumplimiento de la legalidad.

“Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán”, ha denunciado Pastor, en referencia a la posibilidad de que el PSOE lidere algún tipo de iniciativa parlamentaria para censurar la actuación de la presidenta.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Pastor ha justificado el rechazo de la enmienda con dos argumentos jurídicos.

Por un lado, existe una situación “inédita” porque “dos textos idénticos” se están tramitando al mismo tiempo lo que, a su juicio, provoca “inseguridad jurídica” y puede generar incluso normas “contradictorias”.

Además, según Pastor, el Tribunal Constitucional ha confirmado la “plena competencia” de la Mesa para estudiar esta enmienda, admitida ya a trámite en la Comisión de Justicia pese a que no es “congruente” con la ley en la que se pretende introducir.

“Estoy hablando de un asunto de legalidad, del principio de legalidad, no soy comentarista de apreciaciones. Lo que sí puedo decir es que la presidenta del Congreso actúa con objetividad y conforme a la legalidad y en el ámbito de la Constitución Española”, ha insistido.

Reunión larga y tensa

La presidenta del Congreso ha reiterado que no se trata de un “asunto político” sino del principio de legalidad por el que tiene que velar la Mesa en defensa de los derechos de los 350 diputados.

La Mesa del Congreso ha acordado hoy con los votos de PP y Ciudadanos excluir la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público, tras analizar los recursos de amparo presentados por estos mismos partidos.

La decisión ha sido adoptada tras una larga reunión de la Mesa en la que se han vuelto a poner de manifiesto las discrepancias entre la interpretación que el PSOE y Unidos Podemos por un lado y PP y Cs por otro hacen del Reglamento.