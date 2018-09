González Pons: “España es el país más infectado de populismo y nacionalismo”

Esteban González Pons asegura este que los independentistas catalanes están consiguiendo que España sea “el país europeo más infectado de populismo y nacionalismo”. Para Pons los independentistas “han llevado su batalla al escenario europeo para intentar conseguir allí lo que no consiguen” en España. Así se ha expresado en la conferencia ‘Una mejor Europa. Propuestas concretas para el futuro de la Unión’, organizada por la Universidad CEU San Pablo

En esta línea, Pons ha apuntado que “el regreso de los movimientos políticos extremistas, nacionalistas, populistas y autoritarios” suponen “la mayor amenaza para el continente europeo” y que la UE es, “a pesar de sus defectos, la única respuesta posible”.

“Con todas sus imperfecciones, la UE sigue siendo el mayor proyecto de paz, democracia y libertad que haya conocido la historia de la humanidad y el último muro de contención contra el aumento de los extremismos”, ha dicho.

El también vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara ha advertido de la importancia de los próximos comicios europeos, previstos para mayo de 2019: “Serán los más decisivos de nuestra historia”.

“Las de 2019 serán unas elecciones europeas no entre derechas e izquierdas, sino entre los que creemos en la democracia representativa y los que no; entre los que amamos la libertad y los que no; entre los que defendemos el Estado de derecho, la separación de poderes y la prensa libre, y los que no”, ha señalado, aunque se ha mostrado optimista al considerar que los europeístas son “mayoría”.

Desde su puesto como portavoz del PP en el Parlamento Europeo el político valenciano se ha mostrado como uno de los más combativos en la defensa de la unidad de España. En sus intervenciones ha puesto empeño en desenmascarar las “mentiras y manipulaciones” del independentismo catalán. Pons ha mostrado su confianza en los jueces frente a los nacionalismos.