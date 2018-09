El juez archiva la pieza de las grabaciones de Corinna sobre el Rey Juan Carlos

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Villarejo derivada de las grabaciones de Corinna Sayn-Wittgenstein publicadas por OKDIARIO, con revelaciones de gran alcance sobre el Rey emérito Juan Carlos. Según las fuentes consultadas por este diario, el juez ha tomado la decisión este mismo viernes.

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba hoy su sobreseimiento provisional, aunque no se cerraba a que hubiera diligencias sobre asuntos que transcienden de esos audios, como las presuntas comisiones por la llegada del AVE a la Meca. Así lo dice el escrito, al que ha tenido acceso este medio:

“De conformidad con las consideraciones expuestas, el Ministerio Fiscal ha interesado el sobreseimiento provisional de la presente Pieza Separada V –CAROL-. Ello no obstante, con el objeto de que por el Ministerio Fiscal pueda iniciarse una investigación por los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho, presuntamente cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera del territorio nacional”.

Corinna cuenta que don Juan Carlos “cobró parte de la comisión del AVE a la Meca, que fue de 100 millones”, así como que posee una cuenta en el paraíso fiscal por antonomasia: Suiza. También, que parte de su fortuna está oculta bajo la identidad de Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado Dante Canonica.

“Con la información disponible, la interposición de una eventual querella por el Ministerio Fiscal exigiría no solo la acreditación de los indicios de criminalidad sino también una valoración previa acerca de la concurrencia de las condiciones legales exigidas para fundamentar la competencia de la jurisdicción penal española, así como del resto de circunstancias que conforme al apartado 5 del artículo 23 de la LOPJ excluirían la perseguibilidad en España de los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional”, sostiene el Ministerio Fiscal.

El análisis de la Fiscalía

Según la Fiscalía, “comenzando por los hechos relacionados con el Rey Emérito, la mujer (Corinna) se refiere a un terreno en Marruecos, al pago de unas comisiones y a cuentas bancarias de las que el Rey sería titular real en Suiza bien bajo nombres supuestos, bien bajo la titularidad formal de un familiar. Respecto del terreno, señala que se puso a su nombre una propiedad en Marrakech a través de una sociedad manejada por un abogado y que ahora le piden –sin identificar a su interlocutor o interlocutores- transmitirla a través del mismo a un familiar del Rey.

“Esta cuestión”, añade, “no resulta susceptible de investigación en sede penal. En primer lugar, no existe ningún elemento que permita colegir que tal terreno proceda de una actividad ilícita. La titularidad formal del terreno a nombre de la interlocutora podría deberse, como apunta ésta, a una posible elusión fiscal: “me las han puesto […] no porque me quiere mucho. Es porque soy residente en Mónaco. Entonces no tengo el problema de declarar”.

“Los datos, más allá de su posible trascendencia tributaria”, continúa, “no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que para el Jefe del Estado reconoce el art. 56.3 de la Constitución”.

Por lo que se refiere a las cuentas bancarias, Corinna cuenta que un pariente del Rey, también residente en Mónaco, titularía cuentas en Suiza de las que el titular real sería el hoy Rey Emérito. Ella manifiesta que es este familiar quien paga determinados gastos del Rey, relatando un episodio en el que se habría reintegrado un dinero que había adelantado su marido para satisfacer unos gastos de un viaje del Rey.

“Una vez más los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas –se desconoce incluso la ciudad o ciudades concretas- no permitiría ir más allá de lo que se conoce en el ámbito de la cooperación internacional como una “fishing expedition”. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria” afirma Anticorrupción.