La Asociación que organiza los másters de Begoña Gómez cuenta con el patrocinio de grandes bancos. La entidad en cuestión es la Asociación Española de Fundraising (AEFR). Esta entidad es la responsable de materializar junto con la Universidad Complutense los distintos cursos y másters que dirige y ofrece la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la universidad pública. Y la AEFR cuenta con el apoyo del Banco Santander en uno de sus grandes eventos: el Congreso de Fundraising que organiza cada año con gran afluencia de gente y despliegue.

El Banco Santander es una de la mayores entidades financieras mundiales. Y, por supuesto, una de las mayores empresas nacionales y que más implicación tiene con todo el resto de economía y mundo empresarial. En resumidas cuentas, que es difícil no encontrar un motivo de posible conflicto de intereses en el nuevo papel de Begoña Gómez como mujer del presidente del Gobierno y, a la vez, persona beneficiada de la labor de una asociación que le organiza los másters en la Complutense y que cuenta con el Santander entre sus patrocinadores. Porque, tal y como refleja la web oficial del congreso: “El Congreso de Fundraising no sería posible sin el patrocinio de Santander”.

No se trata de la primera gran empresa que se ha encontrado en esta tesitura ante la decisión de Begoña Gómez de, no sólo mantenerse en activo en su faceta académica en un ente público como la Complutense, sino incluso de ampliar esa faceta al área directiva en el IE —por medio del Africa Center—.

Y es que la misma AEFR que le organiza los másters ha contado también con un patrocinio de Correos, una de las mayores empresas públicas españolas, tal y como ha publicado OKDIARIO.

Correos no figuraba como patrocinador del máster, como sí ocurre con otras empresas en otros másters no oficiales de los que oferta la Complutense a través de Centro Superior de Gestión, un organismo que dirige, además, la profesora de Pablo Iglesias y presidenta del tribunal de tesis del líder de Podemos, Paloma Román Marugán.

En este caso, el máster en el que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, figura como codirectora y profesora se presenta públicamente sin patrocinio. Pero eso sí, organizado por dos entidades: la Universidad Complutense y la Asociación Española de Fundraising. Y es esta última la que en sus actividades ordinarias ha contado con la “colaboración de Correos” a lo largo de años, una empresa pública dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y, por lo tanto, del Ministerio de Hacienda. En estos momentos, el convenio no está renovado pero Correos no descarta hacerlo de nuevo y sí mantiene acuerdos de colaboración con ONL (organizaciones no lucrativas) de las que integran la Asociación Española de Fundraising.

El título no oficial que comanda la mujer del presidente del Gobierno con la AEFR es el Máster no oficial en dirección de fundraising público y privado para ONL. Y, tal y como señala la documentación oficial de este máster que ha sido analizada por OKDIARIO, ese título se materializa por mediación de dos actores imprescindibles: “La UCM y la AEFR ofrecen la primera Titulación Universitaria de posgrado presencial en Dirección en fundraising público y privado para ONL”, señala la documentación.

La AEFR, Asociación Española de Fundraising, además, es imprescindible para el título, y es que al no tratarse de ninguna titulación oficial, uno de los pocos atractivos de este máster es que su título “cuenta con el certificado de la European Fundraising Association presente en 14 países”. Es decir, que por lo menos, ya que no se trata de una titulación con reconocimiento académico, permite entrar en contacto con la red profesional que se dedica al fundraising —la recauduación de fondos con destino a las organizaciones sin ánimo de lucro—. Y esa puerta de entrada la obtiene gracias precisamente a la mediación de la Asociación Española de Fundraising.