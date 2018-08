Sánchez colocó a su amigo Serrano en Correos, que patrocina al organizador del máster de su mujer

Pedro Sánchez nombró nada más llegar al poder a su amigo Juanma Serrano al frente de la empresa pública Correos. Y Correos es la empresa que patrocina a la Asociación Española de Fundraising (AEFR), organizadora del máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

La ecuación no es obvia a simple vista. Y es que Correos no figura como patrocinador del máster, como sí ocurre con otras empresas en otros másteres no oficiales de los que oferta la Complutense a través del Centro Superior de Gestión, un organismo que dirige la profesora de Pablo Iglesias y presidenta del tribunal de tesis del líder de Podemos, Paloma Román Marugán.

En este caso, el máster en el que la mujer de Pedro Sánchez figura como codirectora y profesora se presenta públicamente sin patrocinio. Pero, eso sí, organizado por dos entidades: la Universidad Complutense y la Asociación Española de Fundraising (AEFR). Y es esta última la que en sus actividades ordinarias cuenta con la “colaboración de Correos”, una empresa pública dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y, por lo tanto, del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Juanma Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez durante sus dos etapas en Ferraz y se convirtió en uno de sus asesores y amigos más fieles dentro del partido. Ahora su posición no está dentro del Gobierno, pero sí en uno de los cargos más cotizados: el de presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, un cargo en el que ha sustituido hace escasos meses a Javier Cuesta Nuin.

Serrano, junto con el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fueron el eje más claro de apoyo del actual presidente Sánchez. Ábalos era por aquel entonces secretario de Organización; y Serrano, jefe de gabinete. Los tres salieron a flote tras los peores momentos de enfrentamiento interno en el PSOE con Susana Díaz y los tres estuvieron unidos para derrotar en las primarias a presidenta andaluza.

Serrano se ganó de sobra la confianza de Sánchez como uno de los integrantes de lo que se denominó el ‘equipo Sugus’: el que por medio de redes sociales y sin claros apoyos consiguió hacerse con el poder del PSOE. El hoy presidente de Correos era un claro ideólogo de toda aquella campaña. Igual que lo fue posteriormente en la moción de censura que sentó en Moncloa a Sánchez y quitó el poder a Mariano Rajoy.

Con Sánchez en Moncloa, Serrano ha cambiado de área y de especialización: es funcionario de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero ha sido sentado el frente de Correos.

Y esa empresa pública, Correos, es la que en estos momentos mantiene el patrocinio a la asociación que organiza el máster de Begoña Gómez en la Complutense. El título no oficial que comanda la mujer del presidente del Gobierno con la AEFR es el Máster no oficial en Dirección en Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Y, tal y como señala la documentación oficial de este máster que ha sido analizada por OKDIARIO, ese título se materializa por mediación de dos actores imprescindibles: “La UCM y la AEFR ofrecen la primera Titulación Universitaria de posgrado presencial en Dirección en fundraising público y privado para ONL”, señala la documentación.

La Universidad Complutense de Madrid es una de las universidades públicas con más presupuesto de toda España y AEFR es imprescindible para el título, ya que, al no tratarse de ninguna titulación oficial, uno de los pocos atractivos de este máster es que su título “cuenta con el certificado de la European Fundraising Association presente en 14 países”.

Es decir, que por lo menos, ya que no se trata de una titulación con reconocimiento académico, permite entrar en contacto con la red profesional que se dedica al fundraising —la recauduación de fondos con destino a las organizaciones sin ánimo de lucro—. Y esa puerta de entrada la obtiene gracias precisamente a la mediación de la AEFR.

Y la AEFR, tal y como ha adelantado OKDIARIO, revela en su propia página web que cuenta “con la colaboración de Correos”, una de las mayores empresas públicas españolas donde, además, se ha encargado el marido de Begoña Gómez de poner de inmediato a uno de sus más íntimos amigos y colaboradores: Juanma Serrano.

Sin título oficial

Hay que recordar además que, tal y como ha adelantado OKDIARIO, ese puesto de directora del máster lo tiene Begoña Gómez pese a carecer de un título oficial y pese a que, sin embargo, a los alumnos de ese máster sí se les exige tener titulación universitaria oficial.

La ayuda de la AEFR, por otro lado, aparece en todas las labores que desarrolla Begoña Gómez en la Complutense. Y es que la apoya en todos los cursos que comanda la mujer del presidente del Gobierno en la universidad madrileña. Porque el curso de formación continua en Técnico en Fundraising también disfruta de su respaldo.

“El diseño parte de la visión más actualizada del Tercer Sector y de la nueva situación de mercado con que se encuentran las ONL. Profundizamos en cada uno de los puntos conjugando experiencia y conocimientos de un grupo de profesionales de más de 20 años de experiencia, siendo la AEFR y la UCM dos grandes impulsores en la profesionalización de las ONL, dando respuesta a la demanda social avalada por el Centro Superior de Estudios de Gestión de la UCM”, aclara la documentación del curso.

Y allí, de nuevo ha estado la mujer del presidente con rango de directora de máster y profesora, pese a que el curso en cuestión no está catalogado como máster.