Fracaso en la marcha de los CDR contra la presencia del Rey en Barcelona

Han calificado a las autoridades y al Rey de “fariseos” y han rehusado compartir su homenaje, además de rechazar la relación de la monarquía con Arabia Saudí, “que financia el terrorismo”, han dicho.

En las pancartas han exigido “la verdad” en las investigaciones del atentado y explicaciones respecto a la presunta vinculación del imán Es-Satty con el Estado.

Entre los lemas exhibidos, se han podido ver ‘Cataluña no tiene Rey’; ‘Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas’; ‘Sus guerras, nuestros muertos’ y ‘Víctimas del 17A, no os olvidamos’.