Sánchez se cuelga la medalla del Aquarius pero fue Macron el artífice del acuerdo europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido rápido este martes a colgarse la medalla de la resolución de esta segunda crisis del Aquarius cuando, en realidad, fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el que llevó la iniciativa en el acuerdo. Alemania, Francia, España, Portugal y Luxemburgo, en coordinación con Malta, han pactado acoger a 244 inmigrantes rescatados frente a las costas de Libia tanto a bordo del Aquarius (141) como de otras pequeñas embarcaciones.

Nada más cerrarse el acuerdo, el jefe del Ejecutivo socialista ha recurrido a su perfil en la red social Twitter para tratar de atribuirse el mérito de la salida encontrada: “España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios. España acogerá a 60 personas”, ha señalado.

Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta y España ha asistido como mero espectador de una negociación donde han sido Francia y Malta, país en el que desembarcará los buques para el posterior reparto de inmigrantes, los que han llevado el peso de las fructíferas conversaciones, con el apoyo fundamental de la Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker.

El Gobierno de Malta, dirigido por Joseph Muscat, del Partido Laborista, ha revelado que ha sido Francia su principal interlocutor, con el que se ha alcanzado un acuerdo que implica también a Alemania, España, Portugal y Luxemburgo y supone un “ejemplo europeo de liderazgo y solidaridad”.

📝PRESS STATEMENT – #Malta🇲🇹 @JosephMuscat_JM, #France🇫🇷 @EmmanuelMacron & EU Commission🇪🇺 @JunckerEU take leadership role to negotiate solution for #Aquarius situation. Several #EU Member States will take migrants aboard @SOSMedIntl #Aquarius ➡️ https://t.co/GEH6ccsbkG pic.twitter.com/KbevpUOvUm

— Government of Malta 🇲🇹 (@MaltaGov) 14 de agosto de 2018