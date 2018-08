Las mentiras del currículum de Begoña Gómez y su enchufe desatan el humor en las redes

Las mentiras del currículum de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su enchufe en el Instituto de Empresa en un puesto creado a su medida y con un sueldo que se mantiene en secreto, han desatado el humor y la imaginación de los internautas.

Y han resucitado la vieja imagen del PSOE convertido en una agencia de colocación de enchufados. En este caso con unas prisas desmesuradas dada la precariedad en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los internautas recuerdan, una a una, las mentiras de su currículum, y le imaginan como un sastre de alta costura, haciendo un traje a medida para colocar a su mujer. Estos son los memes más divertidos que se han difundido en las redes:

— Pedro, creo que en vacaciones deberíamos viajar en coche y no usar el avión. Así evitamos más polémica.

— Pero tu has visto como está el precio del diesel, Begoña?

— Lo del diesel ha sido cosa tuya. Además, nuestro coche es gasolina…

— No me lleves la contraria, fascista! pic.twitter.com/nrFAnsionQ

— Batman Español (@SpanishBatman) August 4, 2018