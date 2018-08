Sánchez aleja otro 155 en Cataluña y dice que Rajoy permitió el referéndum separatista del 1-O

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado una eventual aplicación del artículo 155 en caso de que aumente la presión del separatismo al corto plazo. En su primera rueda de prensa en La Moncloa tras dos meses en el poder, el líder del Ejecutivo ha agradecido el ofrecimiento realizado en la víspera por el presidente del PP, Pablo Casado, para disponer de su mayoría absoluta en el Senado y poder activar el 155, pero ha subrayado que a una “crisis política hay que responder con política” y ha apelado, por encima de todo, al diálogo con los independentistas.

“Si quieren podemos volver a hablar del artículo 155 desde un punto de visto pedagógico, porque es un artículo constitucional y federal, pero me gustaría que el PP me apoyara en todo, como hizo el PSOE cuando gobernaba el señor Rajoy”. Sin embargo, los populares mantienen que no van a respaldar ninguna negociación con quienes quieren romper España.

Ha sido entonces cuando Sánchez ha manifestado: “Hay que ser coherentes, las consultas (en alusión al 9-N de 2014 y al 1-O de 2017) se hicieron bajo mandato del PP. ¿Por qué?. Les pido que hagan una posición de Estado y que sean tan leales como fue el Partido Socialista”. “El PP no es ajeno a lo que sucede en Cataluña”, ha recalcado.

Además, Sánchez ha asegurado que “el Gobierno de España no quiere abrir ninguna vía judicial más”, aunque ha añadido que siempre habrá “con la Constitución en la mano” y estará atento ante “eventuales vulneraciones” de la ley por parte de los secesionistas. Ha sido su particular manera de no descartar otro 155.

En este contexto, Sánchez también ha puesto en valor la Comisión Bilateral Generalitat-Estado reunida este miércoles en Cataluña, siete años después, y la ha calificado de un “buen punto de arranque”, al ponerse “en marcha comisiones reconocidas ya en el Estatut”. El líder del Ejecutivo ha afirmado que esta Comisión Bilateral volverá a reunirse en diciembre y ha dejado claro su objetivo en este tiempo: “Queremos normalizar las relaciones institucionales” con los independentistas.

Así, Sánchez ha señalado que detenerse en hablar del 155 es “hacerle el caldo gordo a aquellos que no quieren que esas relaciones fructifiquen en aspectos positivos”.

Un “acuerdo político”

Además, Pedro Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo está dispuesto a celebrar un referéndum de autogobierno donde el “acuerdo político” que se vote represente al 80 por ciento de la sociedad catalana. Por el contrario, lo que plantean ellos -ha afirmado en referencia a los separatistas de Quim Torra y Carles Puigdemont- no representa a ese 80 por ciento (sino a un 49), aunque espera poder convencerles “en el medio plazo”, ha comentado.

Ese “acuerdo político”, según Sánchez, se basaría en un nuevo Estatuto de Cataluña recuperando los artículos que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional en el texto autonómico de 2006.

Junto a ello, el líder del PSOE ha pedido aprender de las lecciones de todo lo ocurrido con la crisis catalana y una de ellas -ha dicho- es que el “agravio territorial” y la confrontación entre personas no son proyectos que suman, sino que restan.