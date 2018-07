El argumento del Gobierno para sacar a Franco: no puede seguir en un lugar para víctimas de la guerra

Convencido de que no podrá exhumar los restos de Franco con acuerdo de la familia, el Gobierno socialista prepara un decreto ley para el que ya ha encontrado la fundamentación jurídica. Es ésta: los restos del dictador no pueden seguir enterrados en la basílica del Valle de los Caídos porque el lugar fue concebido sólo albergar a víctimas de la Guerra Civil y Franco no lo fue.

Franco levantó el Valle de los Caídos y allí están enterrados víctimas de los dos bandos que se enfrentaron en la guerra. Sin embargo, nunca ordenó que tuviera que descansar allí tras su fallecimiento. Fue enterrado en el Valle de los Caídos por decisión del anterior Jefe del Estado, el Rey Cuan Carlos I.

Cree el Gobierno que el argumento de que el dictador no es una víctima de la guerra, como el resto de los enterrados en Culegamuros, le permitirá salvar el escollo de no contar con el beneplácito de los herederos de Franco para su exhumación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante los periodistas a desenterrar a Franco antes de agosto, cosa que ya no parece posible. Esta semana, ante el pleno del Congreso, ya no se atrevió a ofrecer fechas y lo dejó en un vago “en breve”.

Con la familia en contra

Como adelantó OKDIARIO, la familia Franco ha entregado ya al Abad responsable de la basílica del Valle de los Caídos un documento notarial donde expresan su oposición a la exhumación de los restos de Francisco Franco. Pretenden con ello evitar que los restos se desentierren de forma exprés en caso de que al Gobierno le entren las prisas para cumplir la promesa de Sánchez de sacar a Franco de su tumba antes de agosto.

No quieren problemas con lo que consideran una profanación y no una exhumación. Y es que, sin el permiso de la familia, los problemas del Gobierno para llevar a cabo su tan publicitado plan se multiplican.

La escritura notarial –en la que los siete nietos de Francisco Franco han plasmado su rechazo a la exhumación y su negativa a hacerse cargo de los restos de su abuelo en caso de ser sacados del Valle de los Caídos– ya está en manos del Abad del Valle.

El artículo 26.4 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid (aprobado mediante el Decreto 124/1997, de 9 de octubre) establece que “la autorización de las exhumaciones se solicitará por algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda”.