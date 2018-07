Puente atacaba los “abusos” de los bancos mientras uno le vendía su pisazo a precio de ganga

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cargó contra los “abusos bancarios” en materia de vivienda al tiempo que compraba su pisazo de 282,11 metros cuadrados construidos a una entidad financiera por 434.000 euros menos que su precio de subasta pública. Este inmueble fue objeto de un lanzamiento o desocupación forzosa.

Un año antes de comprar su actual residencia en el céntrico Paseo Zorrilla de la capital castellano-leonesa, el entonces concejal socialista presentó en 2012 una moción en el Ayuntamiento de Valladolid en la que cuestionaba que las entidades financieras “hagan uso de la vivienda” como un “elemento especulativo y no como un derecho amparado por la Constitución”. En este línea, el grupo de Puente consideró “muy duro pensar en las miles de familias” de esta comunidad que “perderán su casa víctimas de los abusos bancarios”.

Junto a ello, los socialistas planteaban una serie de medidas para “actuar del lado de las víctimas” y prevenir problemas hipotecarios. Entre ellas, pedían que el Consistorio instara al Gobierno de la Nación, a que de forma urgente legisle para permitir que las viviendas propiedad de las entidades financieras procedentes de desahucios, puedan ser ocupadas por familias desahuciadas, abonando un arrendamiento social”.

Sin embargo, después de estos reproches a los bancos, Puente se hizo con un pisazo adquirido a la entidad portuguesa Caixa Geral de Depósitos SA por 290.000 euros. Un precio rebajado en 434.000 euros respecto al valor en que fue subastado (724.123,28 euros) tras ser embargado a Florencio Martín Cambronero y Natividad Ortega. Un matrimonio, que si bien se dedicaba a la construcción y reforma de inmuebles, tenía previsto fijar en esta vivienda del Paseo Zorilla su lugar de residencia.

Planes frustrados

Pero los problemas económicos frustraron los planes de esta familia y el banco terminó quedándose con la vivienda -tras la fase concursal y al no haber postores en la subasta- para vendérsela finalmente a Puente y su esposa, la juez Laura Soria. Se da la circunstancia, además, de que el dirigente socialista ya intentó comprar ese pisazo en diciembre de 2011 ofreciendo 600.000 euros. Aquella operación no se materializó porque Puente no logró vender la casa donde residía en ese momento.

OKDIARIO publicó este miércoles en exclusiva que tras no formalizar aquella compra Puente y su esposa y después varios intentos fallidos de otros interesados, que no llegaron a igualar esos 600.000 euros, Caixa Geral optó en enero de 2012 por sacar a subasta pública el inmueble con un importe de 724.123,28, incluyendo tanto la vivienda de 280 metros cuadrados construidos, que había sido objeto de reformas, como la plaza de aparcamiento.

60% de la tasación

Pero a esta subasta, que se celebró en el mes de abril de 2012, no concurrió ningún postor, de modo que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid aplicó el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), según el cual el acreedor puede pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 60 por 100 del valor de tasación. En base a ello, el Juzgado adjudicó el inmueble en junio de 2012 al propio acreedor, Caixa Geral SA, tras petición de éste, y lo hizo por un importe de 434.473,96 euros. El lanzamiento o desocupación forzosa se efectuó el 25 de septiembre de 2012.

Siete meses después de aquella adjudicación a la entidad financiera, sorpresivamente Óscar Puente y su esposa volvieron a aparecer en escena como compradores de dicha vivienda al mismo banco, pero esta vez por 290.000 euros, según consta en el Registro de la Propiedad con fecha de 6 de febrero de 2013. El alcalde de Valladolid justificó así esta ganga: “Como mucho otros bancos, Caixa Geral hizo una tasación más realista que era la mitad de la inicial. Yo me hice con el piso de carambola a través de una inmobiliaria de Medina del Campo, después de que una señora presentara una señal y luego se retiró. Me enteré y ofrecí lo mismo”, publicó Diario de Valladolid en 2015.