El PP hacinará a los 3.082 compromisarios en un auditorio con capacidad para ¡2.000!

El PP comunica a sus 3.082 compromisarios que votarán hacinados y mezclados en una sala con capacidad para “2.000 y anexo”. La protesta de la candidatura de Pablo Casado no se ha hecho esperar. Y es que la pugna por lograr unas condiciones en las que se pueda garantizar la privacidad y secreto del voto se ha convertido ya en todo un culebrón.

El último capítulo de esta serial lo compone precisamente la carta que el Comité Organizador del Congreso extraordinario (COC) del PP ha remitido a los compromisarios citados a votar en Madrid este sábado.

En esa carta señala el COC que “la rápida convocatoria del Congreso y la fecha, limitaron las opciones de celebración al Hotel Madrid Auditórium”. Lo cierto es que se ha tenido cerca de un mes para organizarlo.

Pero, según el COC, debido a ello, “para 3.082 compromisarios disponemos de un auditorio de 2.000 plazas y una sala anexa para cuando se complete el aforo del plenario”. Resumido: que los 2.000 primeros cabrán justos en el plenario. Y el resto se instalará en un sala anexa, también, de forma más o menos justa.

Tal será la escasez de espacio que, por este motivo, “no se han dispuesto invitaciones para las organizaciones territoriales, al margen de las meramente institucionales dirigidas por la Comisión Organizadora”.

Es más, “en esta ocasión no habrá delimitación de zonas regionales en el plenario, por lo que no habrá posibilidad de reservas y el acceso de compromisarios al Plenario se cerrará cuando se complete el aforo”.

El resultado será una votación con los compromisarios sin mucho espacio, muy cerca los unos de los otros y, por lo tanto, con elevadas posibilidades de control.

Especialmente porque tampoco contarán con sus grupos de apoyo habituales, puesto que nadie que no sea compromisario podrá acudir al interior de ese plenario por ausencia de espacio.

Desde la candidatura de Casado han reclamado ya que, de cualquiera de las maneras se garanticen mesas de votación lo suficientemente amplias y condiciones de votación seguras y secretas.

Hay que recordar que el primer anuncio de cómo se realizaría la votación aludió a papeletas que debían ser rellenadas a boli por los compromisarios y sin cabinas de voto secreto. Tras esa primera filtración por parte de Martínez Maíllo, el presidente del COC, Luis de Grandes corrigió las condiciones e incluyó las cabinas y el voto con papeletas que garantizasen la discreción plena.

Ahora vuelve la suspicacia por la falta de espacio. Algo que llevará a votar todos juntos y bien juntos y sin presencia de los grupos de apoyo de cada compromisario.