Rivera vuelve a pedir la dimisión de Puente por seguir cuestionando el CV de la edil de C´s

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir este jueves la dimisión del alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, después de que este insistiera en cuestionar el currículum de la portavoz de C´s en el Ayuntamiento de esa ciudad, Pilar Vicente y afirmara que no sabía gestionar porque había sido dependienta.

Hace escasos días Puente se burló de la edil naranja al afirmar que “nunca ha gestionado nada” porque tenía “un trabajo muy normal” en una tienda de ropa. Unas palabras que motivaron que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid abandonara el pleno que se estaba celebrando.

“El portavoz de (Pedro) Sánchez en el PSOE no solo lanzó intolerables ataques clasistas y machistas contra Pilar Vicente. También mintió para tratar de manchar su prestigio, como ha quedado demostrado hoy. Su situación es insostenible. Óscar Puente, dimisión”, ha escrito Rivera en un mensaje en Twitter.

En una rueda de prensa, Vicente ha exhibido un certificado donde la empresa textil en la que trabajó asegura que ocupó el puesto de responsable de expansión, tratando de responder así a las dudas expresadas por el alcalde sobre su capacidad de gestión y su experiencia profesional.

La concejal de C´s y Albert Rivera ya exigieron la dimisión de Puente por sus comentarios en el Pleno del Ayuntamiento, y Rivera se ha reafirmado en su posición después de que este jueves el regidor vallisoletano restara credibilidad al documento presentado por Vicente y la instara a mostrar el contrato o la nómina que acreditaran su categoría profesional.

Puente insiste

En este marco, Puente ha lamentado que este caso se parece “cada vez más” al de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. “Primero miente, luego me acusa de cosas que no soy y luego trata de salir del paso con un documento firmado por la propia empresa”, ha espetado para insistir en que “ponga el contrato o la nómina encima de la mesa” que son los “únicos documentos oficiales” que pueden acreditar su categoría profesional, “no un papelito que no sabemos quién ha firmado”, “no nos chupamos el dedo”, ha zanjado.

Sobre el cruce de mensajes a través de Twitter con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no se ha puesto en contacto con él “porque no le conoce”, para confiar, después, en que la polémica se vaya “apagando” en los próximos días.

“Lo que lamento es que del pleno no haya trascendido el análisis de los tres años del balance de la ciudad pero a la oposición se ve que no le interesaba mucho aunque también tengo yo mi parte de culpa por entrar al trapo cosa que no debería hacer”, se ha sincerado.

En este punto, ha asegurado que si le han señalado como el político “más influyente” de España en Twitter se debe a la campaña que le está haciendo “Ciudadanos” para rechazar, por último, las acusaciones vertidas también desde el PP. “La gente tiene ojos y oídos y pueden valorar las exageraciones y las cuestiones sacadas de quicio”, ha finalizado.