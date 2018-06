González y Cerezo recurren ante la Audiencia de Málaga que el juez de Lezo investigue el caso dúplex

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, han presentado un recuso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga para que la Audiencia Nacional no asuma la investigación del dúplex de Estepona en el marco del caso Lezo.

González y Cerezo han presentado sendos recursos, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona Isabel Conejo decidiera inhibirse de la causa donde se investiga el alquiler y la compra del dúplex de lujo por parte del exdirigente del Partido Popular en esta localidad malagueña.

La defensa de González y de su esposa Lourdes Cavero, también imputada en la causa, señala en el escrito que el informe del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional “sí concluye, al menos en el momento de su dictado, la falta de conexidad entre ambos procedimientos ya que de lo contrario en su informe hubiere reclamado la remisión del presente procedimiento”.

“El Juzgado que posee una formación jurisdiccional más especializada“, añade, “y con una visión de la realidad criminal más amplia que el nuestro entiende que no hay conexidad; ciertamente no existe una jerarquía jurisdiccional entre los Juzgados informadores pero en beneficio de una lógica judicial y en aras de evitar dilaciones indebidas en el proceso, no se debía delegar la competencia a quién ya se ha pronunciado sobre su rechazo. Sobre todo teniendo en cuenta que Madrid sí conoce la instrucción de Estepona, pero este Juzgado no conoce lo investigado en Madrid al estar aún en parte secretas”.

El letrado del expresidente madrileño sostiene que “es de todo punto inaceptable, concluir que las operaciones inmobiliarias aquí estudiadas fueran operaciones simuladas, ocultándose al verdadero dueño, porque carece de rigor jurídico realizar este tipo de aseveraciones en este foro, sobre todo, cuando como bien ha reconocido el Ministerio Fiscal y la resolución debatida el origen inversor previo de Coast Investor Dellaware es desconocido porque las comisiones rogatorias ninguna luz han proyectado sobre el proceso”.

“La solución adoptada por el Juzgado es contra reo. Los perjuicios irrogados con una ampliación artificial de los plazos de investigación son de tal entidad para mis representados que un eventual rechazo, ya anunciado, de la inhibición devendría en una inminente depuración de responsabilidades ex artículo 9.3 de la Constitución” concluye el escrito.

Por su parte, la defensa del presidente del Atlético de Madrid destaca que “el señor Cerezo es ajeno a todos los hechos y a cualquier sospecha. Sencillamente, no ha participado y es elocuente que el auto recurrido ni le mencione”.

“No existe una sola diligencia que fundamente un hecho incriminatorio” sostiene el recurso de Cerezo, que apunta además que “la acumulación de estos procesos resultaría definitivamente lesiva del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas máxime cuando ya se ha concluido que no hay datos que permitan estirar por más tiempo el mismo”.

El polémico dúplex

El dúplex de Estepona de Ignacio González y su esposa Lourdes Cavero está situado en la urbanización Alhambra Golf en Guadalmina, a 13 kilómetros de Marbella. La vivienda tiene unos 495 m2 de superficie, 257 m2 residenciales y 238 m2 de solárium. Dispone de tres dormitorios, tres baños, cocina, lavadero y aseo.

También cuenta con unas espectaculares terrazas de 112 m2 con calidades de lujo, de hecho, el ex presidente madrileño dispone de jacuzzi, sauna y piscina privada. Además, el complejo residencial tiene otra piscina y con unas privilegiadas vistas al mar.

Según la versión del matrimonio González-Cavero, la casa se compró por 741.100 euros el 8 de diciembre de 2012. El vendedor fue el testaferro profesional californiano Rudy Valner y la operación se efectuó a través de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

El matrimonio asegura que 600.000 euros fueron abonados gracias a una indemnización que recibió Lourdes Cavero y el resto a través de una hipoteca. Ante lo pagado en total por el matrimonio, los investigadores consideran que el valor real de la vivienda en realidad era aproximadamente de 1.300.000 euros.