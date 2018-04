El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y diputado nacional, Toni Cantó, que incluyó un título falso en Pedagogía en su currículum, considera que las críticas por ese falseamiento son “una gilipollez”. Que responden a que “se ha puesto el ventilador en marcha”. Y que él lo puso “porque he dado clases de teatro. Y para eso no hace falta titulación”.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Cantó y el diputado de Ciudadanos ha asegurado que “para mi profesión de actor y para dar clases de teatro no es necesario tener ningún título.”

“Yo he sido profesor de teatro durante años. Y yo no he puesto que fuese ninguna licenciatura”, aclara Cantó. “En mi web actual ya no está. Eso es de hace seis años”, aclara. Y añade que “eso es una gilipollez. Han puesto el ventilador en marcha y están intentando enmerdar a todo el mundo”.

Lo cierto es que su curriculum oficial del Congreso de los Diputados incluyó hace bien poco el falseamiento de “pedagogo”: en la X Legislatura, la que abarcó desde 2011 a 2016. En ese currículum aportado a la Cámara, Cantó incluyó en su ficha personal que era actor, productor director de teatro. Pero fue a más. Y decidió añadir que era “Pedagogo”.

En esa ocasión, la ficha de diputado correspondía a UPyD, que era el partido por el que se presentó Toni Cantó. En la siguiente legislatura la cosa cambio. Él cambió de partido. Y su currículum cambió de expresión. Para adelgazar: porque había dejado de ser “pedagogo”.

La realidad es que pedagogo titulado no ha sido nunca porque carece del título formativo universitario en Pedagogía.

Su falseamiento no sucedió bajo representación de Ciudadanos. Se hizo bajo escaño de representación dentro del partido de UPyD. Pero, pese ello, es verdad que Toni Cantó ha cometido la misma alteración de la verdad que el partido de Ciudadanos ha echado en cara a otros políticos. Y es cierto que en estos momentos, C’s mantiene la presión en Madrid sobre Cristina Cifuentes por haberse inventado un máster.

En este caso, y de cara al público, Toni Cantó suplantó una condición de pedagogo que no existe.