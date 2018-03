Rita Maestre no condena los insultos a Villacís: “Hay que aguantar las críticas”

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha evitado condenar el ataque sufrido este jueves por varias representantes de Ciudadanos, entre ellas, la líder del partido en el consistorio, Begoña Villacís, durante la manifestación por el Día de la Mujer.

En declaraciones en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, Maestre ha considerado que ella misma, como representante política, “ha aguantado muchas veces las críticas”, justificando así el escrache, en el que se increpó a Villacís al grito de “esquirola”. Más tarde, ha matizado que es un “error” por parte del feminismo no entender que se trata de un movimiento “transversal”.

Las declaraciones de Maestre contradicen en cambio a las de Manuela Carmena, que este viernes lamentaba los abucheos. “Me parece fatal, lo lamento muchísimo porque no hay cosa que más me desagrade que no seamos capaces de aceptar a los que piensan diferente. Cuando nosotros no sabemos aceptar a los que piensan diferentes no somos demócratas”, argumentó la regidora.

Por su parte, Villacís ha declarado sentirse “muy orgullosa” de haber asistido a la manifestación y ha ha apuntado que los abucheos que recibió proceden “de los radicales y totalitarios de siempre”, que en esta ocasión “estaban disfrazados de feministas”.

“A mí lo que no me van a hacer, en búsqueda de ningún feminismo de palo, es impedirme mi libertad”, defendió tras ser increpada.

La política también tuvo que escuchar otros lemas como ‘No a la brecha, fuera la derecha. “Me da igual sinceramente, a mí ninguna mujer que está aquí ni ningún hombre me va a decir dónde puedo estar. Creo que llevo trabajando toda la vida, soy mujer igual que ellas, soy trabajadora, no sé si igual que ellas, pero desde luego tengo todo el derecho del mundo a estar”, insistió.

“Nosotros somos servidores públicos”

La portavoz de Igualdad de C’s, Patricia Reyes, también presente en la marcha, destacó que es importante que las mujeres estén unidas, que salgan a la calle, que hagan sus reivindicaciones.

“Nuestro papel como políticos en el Parlamento es escucharlas y poner en marcha medidas efectivas, dejarnos de pancartas, que están muy bien, por supuesto, está muy bien para la sociedad civil, pero nosotros somos servidores públicos. Y tenemos que poner en marcha medidas que ayuden a conseguir que estas reivindicaciones se conviertan en algo real”, añadió al tiempo que avanzó que su formación seguirá pidiendo al PP que

ponga en marcha el pacto contra la violencia de género.