Miguel Sebastián, exministro de Zapatero, dice que el himno nacional (de 1761) viene del franquismo

La versión del himno español cantada por Marta Sánchez el pasado fin de semana en el Teatro de la Zarzuela ha recibido muchos apoyos, pero también críticas sorprendentes. Tanto por mala fe como por ignorancia. Este último parece ser el caso de Miguel Sebastián, el que fuera ministro de Industria y Turismo en los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El exministro del PSOE se ha descolgado afirmando en Twitter que el actual himno nacional “vino de un golpe de Estado y de una dictadura” que, “a su vez, sustituyó al Himno de Riego, anterior himno nacional”. Sebastián demuestra una ignorancia notable y por partida doble. Primero, al desconocer que la Marcha Real se compuso años antes de que naciera el bisabuelo de Franco. En concreto, en 1761.

La marcha Real data de 1761

La primera mención documentada que hay de la Marcha Real es de 1761, cuando esta pieza musical se denominaba “Marcha Granadera”. El Rey Carlos III la convirtió en Marcha de Honor en 1770, por lo que es uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa. Aún tardaría en nacer cuatro años más Nicolás Franco Sánchez, el bisabuelo de Francisco Franco. El patinazo de Sebastián ha sido muy comentado en las redes sociales, donde los internautas han criticado la ignorancia de todo un exministro de España.

Y el ‘Himno de Riego’ no fue oficial

Pero es que además, el exministro socialista vuelve a cometer un error impropio de un hombre que dirigió la política económica de Zapatero, a la sazón el gran impulsor de la memoria histórica guerracivilista. Sebastián no sólo sitúa la Marcha Real en la época del dictador, cuando fue compuesta casi dos siglos antes. Sino que afirma que sustituyó a la Marcha de Riego como himno de España. El exministro del PSOE ignora que el denominado “Himno de Riego” no fue el himno oficial de la Segunda República

Esta composición sólo fue himno nacional de España durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823), y lo fue precisamente a raíz de un golpe militar, protagonizado por el teniente coronel Rafael de Riego el 1 de enero de 1820. Su letra, por cierto, hace gala de una temática bélica que la izquierda siempre silencia cuando se trata de himnos de otros países o de comunidades autónomas como los cruentos ‘La Marsellesa’ o el más doméstico ‘Els Segadors’, que habla de enemigos, sangre y banderas . Este es un fragmento del himno de Riego.

“Soldados, la patria

nos llama a la lid,

juremos por ella

vencer o prefiero morir.”

El “Himno de Riego”, que algunos creen fue el himno oficial de la Segunda República no fue tal. En la Constitución de 1931, aprobada sin ser sometida a referéndum, figuraba la bandera tricolor pero no había mención a ningún himno, y éste no llegó a hacerse oficial. Ocurrió lo mismo que en la Primera República, aunque entonces se mantuvo la bandera roja y gualda (que era, al igual que ahora, la bandera de la Nación española, no de la monarquía y que tiene siglos de historia antes de la dictadura.).