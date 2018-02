Un español gana el Rally de Montecarlo de coches clásicos con el dorsal 155

El madrileño Rafael Fernández Cosín, de 46 años, con un Lancia Fulvia HF 1,6 fue el vencedor de la 21ª edición del Rally de Montecarlo para coches antiguos, en la categoría de vehículos construidos entre 1966 y 1971, y lo hizo portando el dorsal 155 que él mismo había solicitado a la organización.

Fernández Cosín pilotó una versión especial de este vehículo de 1970, modelo ‘Fanalone’, del que se construyeron solo 1.258 unidades, y relató que en noviembre había llamado al Automóvil Club de Montecarlo para solicitar dicho número de dorsal.

Fernández Cosín quiso hacer de esta manera un guiño a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La petición del dorsal fue premeditada, pero recuerda al caso del ex futbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa que el pasado mes de noviembre corrió la Behobia también con el dorsal 155.

El ex jugador aseguró que “no ha sido premeditado, ha sido el azar y un ordenador, no deja de ser una anécdota a la que no hay que darle más importancia”. Y es que, al conocerse que Arbeloa portaba el 155 se extendió el rumor de que había sido el propio jugador el que lo había pedido.

En el caso del piloto de rallies, la acción estaba totalmente premeditada. Es más, sus seguidores colocaron banderas españolas con el 155 pintado a lo largo del recorrido.

Durante la entrega de trofeos, Fernández Cosín vibró cuando en una pantalla gigante pusieron la bandera española y comenzó a sonar el himno en honor del vencedor, recordemos que en la categoría de vehículos construidos entre 1966 y 1971.