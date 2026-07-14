Cómo se escribe relleno o reyeno

Relleno o reyeno son dos palabras que se pronuncian de forma similar, pero a la hora de escribir tienen significados muy distintos. Para poder escoger la palabra más adecuada, debemos tener muy en cuenta estas definiciones, de lo contrario caeremos en el error de cometer una falta de ortografía. Toma nota de estas definiciones y empieza a corregir algunas faltas de ortografía que muchas veces cometes sin darte cuenta. Solo una de estas dos palabras es correcta.

La respuesta es clara: la única forma correcta es «relleno», escrita con doble ele. La variante «reyeno» es incorrecta y no está admitida por la norma del español.

La forma correcta es «relleno»

El sustantivo relleno procede del verbo rellenar, que a su vez deriva de lleno. Todas estas palabras conservan la doble ll, de ahí que la grafía correcta nunca lleve y.

Puede utilizarse en contextos muy distintos. En la cocina hablamos del relleno de unas empanadas, de un pavo o de unos pimientos. En costura, un cojín tiene un relleno de fibra, plumas o espuma. También aparece en ámbitos más técnicos, como la construcción o el diseño gráfico, donde un espacio puede rellenarse con distintos materiales o colores.

¿Por qué muchas personas escriben «reyeno»?

La principal razón es la pronunciación. En gran parte de España y de América Latina, la ll y la y representan el mismo sonido. Como el oído no distingue una de otra, muchas personas escriben las palabras tal y como las pronuncian.

No ocurre únicamente con relleno. También aparecen errores similares en palabras como lluvia, llamada, llave o llegar, que a veces se escriben incorrectamente con y.

Este tipo de equivocaciones no tiene que ver con falta de conocimiento del idioma. Es una consecuencia natural de cómo ha evolucionado la pronunciación del español a lo largo de los siglos. De hecho, todavía existen regiones donde sí se diferencia claramente entre ambos sonidos, pero cada vez son menos.

Un truco sencillo para no equivocarse

Cuando surja la duda, basta con recordar el verbo del que procede la palabra: rellenar.

Si sabemos que escribimos correctamente frases como voy a rellenar un formulario o hay que rellenar los huecos, será mucho más fácil recordar que el sustantivo correspondiente también lleva doble ll: relleno.

Existe otra pista bastante útil. Muchas palabras relacionadas con lleno conservan siempre esa misma grafía: llenar, rellenar, relleno, llenado o llenura. Pensar en esa pequeña familia de palabras ayuda a evitar el error casi de forma automática.

El significado de «relleno»

Aunque suele asociarse a la gastronomía, el término tiene varios usos aceptados.

El más conocido hace referencia a la sustancia o preparación que se introduce dentro de un alimento. Es el caso del relleno de una lasaña, de unos canelones o de una tarta.

También designa el material que ocupa el interior de un objeto. Un colchón, un peluche o un cojín contienen distintos tipos de relleno según su función y el nivel de comodidad que se busque.

Un error muy común, pero fácil de evitar

Las dudas entre la ll y la y forman parte de las consultas ortográficas más repetidas. El motivo es sencillo: cuando dos letras suenan igual para la mayoría de los hablantes, la memoria visual adquiere mucha importancia.

Por eso resulta recomendable leer con frecuencia. La exposición constante a textos bien escritos ayuda a fijar la ortografía de forma casi inconsciente. Con el tiempo, determinadas palabras simplemente «parecen» correctas porque el cerebro se ha acostumbrado a verlas escritas de esa manera.

En el caso de relleno, ocurre exactamente eso. Una vez que se identifica su relación con rellenar y lleno, la duda desaparece con bastante facilidad.

Siempre que tengas que escribir esta palabra, recuerda una idea muy simple: la forma correcta es «relleno», con doble ele. «Reyeno» no figura en el diccionario de la Real Academia Española porque no forma parte de la ortografía normativa del español.

Puede parecer una diferencia mínima, apenas una letra. Sin embargo, esa pequeña variación basta para distinguir una palabra correcta de un error ortográfico. Conocer el origen del término y relacionarlo con otras palabras de la misma familia es, probablemente, la manera más sencilla de no volver a dudar entre relleno y reyeno.

Más ejemplos de que se escribe relleno

Para poder entender mucho mejor esta palabra tendremos en cuenta su definición y algunos ejemplos de cómo se utiliza en textos, de esta manera conseguiremos mejorar nuestra escritura.

Material con que se llena algo. He puesto un relleno de nata y fresas a este bizcocho.

Picadillo sazonado de carne, hierbas u otros ingredientes, con que se llenan tripas, aves, hortalizas, etc. El relleno de carne me encanta.

Acción y efecto de rellenar. Rellenó la almohada para que quedará mejor.

Conjunto de cosas con que se acaba de llenar algo en que los objetos contenidos han dejado huecos, para asegurar aquellos, adornarlos o complementarlos. El relleno de este jarrón me parece increíble.

Acción de llenado que se efectúa en los espacios vacíos de las minas, generalmente con tierra o gravas. Rellenaron la mina después de que acabaron de explotarla.

Parte superflua que alarga una oración o un escrito. Escribí un poco más de relleno.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra relleno en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘ll’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.