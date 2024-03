Los ciudadanos que están apuntados a las listas del paro para encontrar un empleo específico, con un horario determinado porque no pueden más horas, menos precario, o son fijos discontinuos, y no figuran en las listas de desempleo de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se han disparado en febrero hasta 1,76 millones, cifra superior a la que había en diciembre de 2022 antes de que se aprobara la reforma laboral por parte de Yolanda Díaz. A cierre de ese año había en España 1,57 millones de personas que querían trabajar, o trabajar más, y no se encontraban en las listas de parados.

De acuerdo con un informe del Servicio de Estudios de USO, febrero cerró con los citados 1,76 millones de personas que en realidad deberían contar como parados. Son trabajadores apuntados al paro que buscan otro empleo o personas que quieren trabajar pero que no pueden porque no encuentran lo que buscan. En febrero de 2023 había 1,64 millones y en febrero de 2022, 1,57 millones.

Buena parte de esos trabajadores fuera de las listas oficiales del paro de Yolanda Díaz son los fijos discontinuos, que protagonizan todavía una agria polémica entre el Gobierno y la oposición al no especificar claramente el Ejecutivo cuántos empleados se encuentran en esta situación.

Se trata de empleados que tienen un contrato indefinido pero que sólo trabajan una temporada, pasando el resto del año a engrosar las listas de Demandantes de empleo con relación laboral. Trabajo no ha aclarado cuántos hay en realidad pese a que hace un año señaló que estaba recabando los datos. A cierre de febrero ascendían a 735.996, frente a los 643.633 de febrero de 2023.

Además, los ciudadanos que buscan un empleo con disponibilidad limitada o que demandan trabajos específicos y que no los encuentran también han aumentado. A cierre de febrero había 315.822 personas que demandaban un empleo pero tenían disponibilidad limitada -35.000 más que en febrero de 2023-. En cuanto a los que demandan un empleo específico, la cifra es de más de 38.000 personas, frente a 26.000 en febrero de 2023. Los ocupados que buscan otro empleo ascienden a 467.162, 24.000 menos que en febrero de 2023.

En total, el número de ciudadanos que quiere trabajar en un empleo específico y no puede, o unas horas concretas y no puede, o quiere cambiar de trabajo a uno mejor y no puede, o está en la lista de fijos discontinuos, se ha disparado en febrero, como muestra la imagen del informe de USO.

Además, este número de parados no son contabilizados como tales en las cifras que reconoce la ministra Díaz cada mes. Sumando estas personas, los parados en España no son los 2,76 millones que señala Yolanda Díaz, sino que superan los cuatro millones en el pasado mes de febrero. Son los parados totales o paro real. Comparado con febrero de 2023 son 15.500 personas menos pese a que el paro registrado ha caído en 150.600.

Según José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de USO, no se puede decir que el mercado laboral está comportándose extraordinariamente bien, como presume el Gobierno, porque existen muchos aspectos que podrían explicar las cifras de pobreza extrema que hay en España, según se ha publicado estos días: el 26,5% de la población estaba en riesgo de pobreza en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del número de personas que no tiene el trabajo que quiere por sueldo o por horas, o son fijos discontinuos, es uno de esos aspectos. El hecho de que sólo dos de cada diez contratos sean indefinidos a jornada completa es otro. Y que la duración de los contratos sea cada vez menor, otro. «Esto podría ser una respuesta al incremento de la pobreza que ha constatado el INE. No todo va tan extraordinariamente bien como nos quieren decir desde el Gobierno», señala Fernández.