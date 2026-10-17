Se buscan personas para trabajar de albañil, electricista, cuidador de mayores o fontanero en un pueblo en un municipio de Cuenca

En un momento en el que encontrar trabajo y vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias, los pequeños municipios españoles lanzan una invitación para quienes buscan nuevas oportunidades lejos de las grandes ciudades. Es el caso de Santa Cruz de Moya, en Cuenca, cuyo alcalde, Virgilio Antón, pide profesionales de distintos oficios y personas dispuestas a instalarse en el pueblo para contribuir a mantener viva la localidad.

Un pueblo de Cuenca que necesita trabajadores

Santa Cruz de Moya se encuentra en la Serranía Baja de Cuenca y cuenta con poco más de 200 habitantes. Según los datos del padrón de 2025, el municipio tenía 233 vecinos, una cifra que refleja la reducida dimensión de esta localidad rural. Su alcalde insiste en que el entorno rural también ofrece oportunidades laborales y una alternativa para quienes desean desarrollar un proyecto de vida en un entorno más tranquilo.

La petición de Virgilio Antón no se limita a un único sector. El alcalde ha señalado que hacen falta fontaneros, albañiles, electricistas, carpinteros y cuidadores de personas mayores, además de trabajadores para actividades agrícolas y ganaderas. Se trata de profesiones esenciales para el día a día de cualquier población, especialmente en municipios pequeños donde la falta de personal puede dificultar el mantenimiento de servicios y viviendas.

La España rural también ofrece oportunidades

La reivindicación de Santa Cruz de Moya conecta con un problema que afecta a numerosos pueblos, que es la necesidad de mantener población, atraer familias y garantizar el relevo generacional en oficios imprescindibles. La agricultura, la ganadería y los pequeños servicios siguen formando parte de la economía local, mientras que la falta de profesionales puede abrir oportunidades para quienes cuentan con experiencia o formación en estos ámbitos.

El mensaje del alcalde es, por tanto, una invitación a mirar más allá de las grandes ciudades. Para quienes estén pensando en cambiar de vida, el primer paso es contactar con el Ayuntamiento, preguntar por las necesidades laborales concretas y comprobar qué viviendas se encuentran realmente disponibles. Santa Cruz de Moya necesita trabajadores, pero también nuevos vecinos que quieran asentarse y construir allí su futuro.