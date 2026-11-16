La II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares reúne a 2.000 participantes y recauda 8.000 euros para el Teléfono de la Esperanza

La segunda edición de la Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha reunido a 2.000 corredores y ha conseguido recaudar 8.000 euros que se destinarán íntegramente al Teléfono de la Esperanza de Baleares. La iniciativa combina deporte y solidaridad y busca reforzar los vínculos entre el puerto y la ciudadanía.

El importe recaudado a través de las inscripciones permitirá contribuir a la labor de esta entidad sin ánimo de lucro, centrada en la promoción de la salud emocional y la prevención del suicidio en las Islas.

La jornada se celebró este fin de semana en un ambiente festivo y familiar, con participantes de distintas edades y niveles deportivos. La elevada convocatoria de esta segunda edición consolida el respaldo ciudadano a una iniciativa que aspira a convertirse en una cita habitual del calendario deportivo balear.

En el apartado deportivo, la competición contó con dos recorridos: uno de 10 kilómetros y otro de 4 kilómetros. En la distancia larga, Aziz Boutoil se proclamó vencedor de la categoría masculina con un tiempo de 33 minutos y 13 segundos. Antoni Gran terminó en segunda posición, mientras que Jorge Morcillo completó el podio.

En la categoría femenina, Carmen Obrador se llevó la victoria tras cruzar la meta en 42 minutos y 58 segundos. Alicia Vallcaneras consiguió la segunda plaza e Irene Guarc finalizó en tercera posición.

En la carrera de 4 kilómetros, Toni Andújar logró el primer puesto en la categoría masculina, seguido de Pedro Olmo y Marc Pons, que ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

Por su parte, Irene Portillo fue la vencedora de la categoría femenina. Izabela Zborzynska logró la segunda posición e Irene Tur cerró el podio.

Desde la Autoridad Portuaria de Baleares han agradecido la participación ciudadana y la colaboración de las entidades implicadas, así como el trabajo del personal de organización, los cuerpos de seguridad y el equipo de voluntariado, cuya participación ha sido fundamental para el desarrollo de la jornada.