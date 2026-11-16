MALLORCA

La II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares reúne a 2.000 participantes y recauda 8.000 euros para el Teléfono de la Esperanza

La prueba consolida su poder de convocatoria en una jornada deportiva y abierta a la ciudadanía celebrada en el entorno portuario

La II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares reúne a 2.000 participantes y recauda 8.000 euros para el Teléfono de la Esperanza
Ganadores de la II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares celebrada en Palma.

La segunda edición de la Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha reunido a 2.000 corredores y ha conseguido recaudar 8.000 euros que se destinarán íntegramente al Teléfono de la Esperanza de Baleares. La iniciativa combina deporte y solidaridad y busca reforzar los vínculos entre el puerto y la ciudadanía.

El importe recaudado a través de las inscripciones permitirá contribuir a la labor de esta entidad sin ánimo de lucro, centrada en la promoción de la salud emocional y la prevención del suicidio en las Islas.

La jornada se celebró este fin de semana en un ambiente festivo y familiar, con participantes de distintas edades y niveles deportivos. La elevada convocatoria de esta segunda edición consolida el respaldo ciudadano a una iniciativa que aspira a convertirse en una cita habitual del calendario deportivo balear.

En el apartado deportivo, la competición contó con dos recorridos: uno de 10 kilómetros y otro de 4 kilómetros. En la distancia larga, Aziz Boutoil se proclamó vencedor de la categoría masculina con un tiempo de 33 minutos y 13 segundos. Antoni Gran terminó en segunda posición, mientras que Jorge Morcillo completó el podio.

En la categoría femenina, Carmen Obrador se llevó la victoria tras cruzar la meta en 42 minutos y 58 segundos. Alicia Vallcaneras consiguió la segunda plaza e Irene Guarc finalizó en tercera posición.

En la carrera de 4 kilómetros, Toni Andújar logró el primer puesto en la categoría masculina, seguido de Pedro Olmo y Marc Pons, que ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

Por su parte, Irene Portillo fue la vencedora de la categoría femenina. Izabela Zborzynska logró la segunda posición e Irene Tur cerró el podio.

Desde la Autoridad Portuaria de Baleares han agradecido la participación ciudadana y la colaboración de las entidades implicadas, así como el trabajo del personal de organización, los cuerpos de seguridad y el equipo de voluntariado, cuya participación ha sido fundamental para el desarrollo de la jornada.

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