Meliá celebra en Mallorca el I Torneo Memorial Gabriel y Ana María Escarrer en el marco del Circuito Circle by Meliá TOP 10 Summum Golf

Meliá Hotels International celebró este sábado, 14 de noviembre, en el campo de golf de Son Muntaner, en Mallorca, el I Torneo Memorial Gabriel y Ana María Escarrer, una cita que reunió a más de 80 jugadores y que da continuidad a la tradicional Prueba Invitacional de Mallorca del Circuito Circle by Meliá TOP 10 Summum Golf.

La prueba, que se viene celebrando desde hace años por cortesía de la familia Escarrer, adquiere en 2026 un significado especialmente emotivo, según detalla la compañía en un comunicado. Tras el fallecimiento el pasado año de Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International, y de su esposa, Ana María, la familia decidió dar su nombre a esta cita anual como homenaje permanente a ambos, que fueron amantes del golf hasta sus últimos años, y como recuerdo de su profunda vinculación con Mallorca.

El Memorial nace, así, con vocación de continuidad y coincide además con un año especialmente simbólico para Meliá Hotels International, que en 2026 celebra su 70 aniversario, desde que Gabriel Escarrer fundara la compañía en Mallorca en 1956. Los asistentes conmemoraron este aniversario con un vídeo resumen y un fuerte aplauso.

La jornada del sábado reunió a más de 80 jugadores en Son Muntaner, en un ambiente deportivo y de convivencia. Entre los participantes se sorteó, además, un premio muy especial: una plaza para disputar la Final del Circuito Circle by Meliá Golf Challenge 2027, que se celebrará en Punta Cana.

El fin de semana de golf se completó el domingo con la celebración de la prueba oficial de Mallorca del Circuito Circle by Meliá TOP 10 Summum Golf, consolidado como una de las citas de referencia entre los aficionados participantes.

La convocatoria de Mallorca ha vuelto a reflejar la excelente acogida que está registrando el circuito durante toda la temporada. Las pruebas celebradas en algunos de los mejores campos de España y Portugal han registrado una elevada demanda, con plazas agotadas y listas de espera, confirmando el atractivo creciente de una competición que combina deporte, destinos y la experiencia vinculada al universo Meliá.

La celebración del primer Memorial refuerza, al mismo tiempo, el especial vínculo de Meliá Hotels International con Mallorca, la isla en la que nació la compañía hace siete décadas y desde la que comenzó una trayectoria que la ha llevado a convertirse en un grupo hotelero de alcance internacional.

De este modo, el Torneo Memorial Gabriel y Ana María Escarrer incorpora una dimensión personal y familiar a una de las citas tradicionales del calendario de golf de Meliá: mantener vivo el recuerdo de quienes estuvieron en el origen de la compañía y compartirlo, año tras año, en Mallorca.