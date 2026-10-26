Meliá Hotels International, reconocida en los IX Premios de Diversidad e Inclusión por su compromiso con la inclusión laboral

Meliá Hotels International ha sido reconocida con el premio a la Mejor Práctica en Inclusión Laboral en la IX edición de los Premios de Diversidad e Inclusión, promovidos por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, que se han entregado hoy en el Congreso de los Diputados.

El galardón pone en valor la contribución de Meliá a Urdimbre. Retos hacia el Empleo, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias para facilitar la integración social y profesional de jóvenes migrantes ex tutelados, uno de los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

La colaboración entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y Meliá Hotels International ha sido clave para hacer posible este proyecto. La combinación de recursos, conocimiento y capacidades de las administraciones públicas y la empresa privada ha permitido diseñar una respuesta efectiva a una necesidad social compleja, ofreciendo al mismo tiempo una solución a la creciente demanda de talento del sector turístico en Canarias.

Gracias a este proyecto, más de 100 jóvenes se han incorporado ya a la plantilla de los tres hoteles de Meliá en Fuerteventura, así como del hotel Meliá La Palma, según ha detallado a través de un comunicado la compañía hotelera que capitanea Gabriel Escarrer.

Los participantes desarrollan su actividad en departamentos clave para la operativa hotelera, como cocina, sala, housekeeping y mantenimiento, donde han encontrado posibilidades reales de aprendizaje, desarrollo profesional y crecimiento dentro de la compañía.

Además de la incorporación laboral, uno de los pilares fundamentales del programa es el acompañamiento integral. Antes de su llegada a los hoteles, los jóvenes reciben formación básica en hostelería e idiomas en los centros de acogida. Posteriormente, continúan su proceso de aprendizaje dentro de Meliá mediante programas formativos específicos, seguimiento continuo y apoyo por parte de los equipos y responsables de los hoteles, contribuyendo a generar la estabilidad personal necesaria para su desarrollo profesional.

Hasta la fecha, el 20% de los participantes ha completado con éxito un plan de desarrollo y ha progresado profesionalmente dentro de la compañía, reflejando el potencial de una iniciativa concebida para generar oportunidades sostenibles a largo plazo.

Muchos de estos jóvenes llegaron a España sin una red familiar de apoyo y con importantes barreras para acceder al mercado laboral. Gracias al programa, hoy cuentan con un empleo, experiencia profesional y una mayor estabilidad personal, además de las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto de vida autónomo. Su progresiva integración social y profesional, así como el crecimiento personal y la confianza adquirida durante el proceso, constituyen el mejor reflejo del éxito de la iniciativa.

Como ha expresado Gabriel Cánaves, Chief Human Resources Officer de Meliá Hotels International, al recoger este lunes el premio, «lo más valioso de este proyecto es su capacidad para transformar oportunidades laborales en oportunidades de vida y demostrar que la inclusión no es solo un acto de responsabilidad social; es también una decisión inteligente para las empresas y para la sociedad».

Este proyecto refleja la esencia de Travel for Good, la visión de Meliá para impulsar un turismo que crea valor allí donde está presente y contribuye al progreso de las personas y los destinos.

A través de seis categorías diferentes y dos premios honoríficos, los Premios de Diversidad e Inclusión han reconocido el esfuerzo de las compañías que integran la diversidad y la inclusión en su estrategia corporativa, impulsando un cambio positivo tanto dentro de las organizaciones como en su entorno social.

El acto de entrega de premios ha sido inaugurado por Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, quien ha subrayado que «estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo exige visión, compromiso y perseverancia, cualidades que las empresas premiadas han demostrado con proyectos de alto impacto que fortalecen la competitividad empresarial y, al mismo tiempo, contribuyen al desarrollo humano y social».

«El futuro de nuestras empresas y de la sociedad depende, en gran medida, de estas decisiones. Gracias a este liderazgo, podemos hacer realidad una forma de hacer empresa más inclusiva, competitiva y humana», ha concluido.