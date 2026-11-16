La Guardia Civil investiga las muertes de dos lobos ibéricos en Canales de la Sierra (La Rioja)

La Guardia Civil investiga este lunes la muerte de dos lobos ibéricos (Canis lupus signatus) en Canales de la Sierra (La Rioja). Ambos fueron decapitados el pasado mes de septiembre en la zona municipal riojana mencionada.

El hallazgo se produjo en el paraje llamado «Pies de la Sierra». El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), tras conocer lo sucedido por medio de los Agentes Forestales del Gobierno de La Rioja, tomó inmediatamente el control de la operación para determinar quién causó la tragedia. Los agentes del SEPRONA, en colaboración con el Laboratorio de Criminalística de la 10.ª Zona de la Guardia Civil, han comenzado diversas inspecciones oculares técnico-científicas, toma de muestras y recopilación de evidencias en el lugar del descubrimiento.

Las indagaciones continúan con la finalidad de esclarecer las circunstancias precisas de la muerte de los animales, así como de identificar a los presuntos autores del crimen.

La Guardia Civil mantiene abiertos sus canales frecuentes de atención en el caso de que cualquier ciudadano pudiera ofrecer cualquier dato complementario sobre personas o vehículos en la zona durante las fechas señaladas.

En caso de querer contactar, esta es la información relevante que uno debería saber: teléfono Guardia Civil (062), teléfono SEPRONA (941 229 900), correo electrónico: [email protected], y aplicación móvil (AlertCops).

¿Cuántos años podrían ser de cárcel?

En España, decapitar a dos lobos ibéricos conlleva una pena de prisión de hasta 2 años de cárcel o una multa económica, más la inhabilitación para cazar. La condena depende de los hechos, las circunstancias y de la consideración posterior por parte del juez del caso.

La caza, captura o muerte del lobo ibérico está prohibida en todo el territorio español. El Código Penal indica que, por asesinar a estos dos animales, los delitos podrían ser contra la fauna silvestre, agravante por crueldad o ensañamiento y pluralidad de ejemplares, además de posibles sanciones administrativas y multas.