Expulsado a Marruecos un imán de Lepe investigado por la Guardia Civil y el CNI por difundir mensajes religiosos radicales

Un imán de origen marroquí que ejercía funciones de liderazgo en una comunidad religiosa de Lepe (Huelva) ha sido expulsado este viernes a Marruecos. La medida se ha adoptado tras una investigación conjunta de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que constató que difundía mensajes e interpretaciones religiosas compatibles con narrativas radicales y postulados de carácter excluyente.

Según el comunicado de la Guardia Civil, el investigado aprovechaba su posición de liderazgo e influencia dentro de la comunidad para transmitir contenidos que promovían la segregación social, el rechazo a determinados valores democráticos y la confrontación ideológica con el entorno social de acogida. También se detectó una difusión reiterada de materiales compatibles con dinámicas de radicalización, contrarios a los principios de convivencia, integración y respeto recogidos en el ordenamiento jurídico español.

La actuación se enmarca en las labores de prevención de la radicalización violenta, detección de discursos de odio y protección de la seguridad nacional. Tras las investigaciones, se tramitó un procedimiento administrativo por presuntas actividades contrarias a la seguridad nacional, de acuerdo con la normativa vigente en materia de extranjería. La expulsión se ha ejecutado de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Huelva.

La Guardia Civil ha subrayado que estas operaciones buscan identificar y neutralizar de forma temprana actividades que puedan representar una amenaza, prestando especial atención a procesos de radicalización en el ámbito religioso.