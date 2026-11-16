Un pavoroso incendio en un camión portacoches colapsa los accesos a Palma desde Porto Pi y provoca retenciones kilométricas

Caos circulatorio en el acceso a Palma por Porto Pi. Un incendio declarado este lunes por la mañana en un camión portacoches a la altura del desvío hacia el Dique del Oeste ha provocado importantes retenciones que han superado el kilómetro y medio.

El fuego se ha declarado alrededor de las 08.30 horas, según fuentes policiales y de la Dirección General de Tráfico. Las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce, se han iniciado en uno de los diez coches que transportaba el camión.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos de Palma, que pasadas las 09.00 horas seguían trabajando en la extinción, y de la Policía Local, que regulan el tráfico en lo que es una de las principales vías de acceso a la capital balear.

Y es que para la atención de la emergencia se han tenido que cortar todos los carriles de acceso a Palma por Porto Pi durante más de una hora, lo que ha provocado retenciones que superan el kilómetro y medio en plena hora punta. El tráfico del Paseo Marítimo también se ha visto parcialmente afectado.

Aunque estas podrían irse aumentando, desde la DGT han confiado en que pronto se reabran algunos de los carriles y el tráfico pueda volver a recobrar parte de la normalidad.