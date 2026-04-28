La directora de estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez, abandonará la empresa de telecomunicaciones presidida por Marc Murtra, tras una decisión acordada por ambas partes y que se producirá en las próximas semanas.

Trinidad Jiménez cuenta con una dilatada carrera política e institucional. Fue ministra de Sanidad y Política Social entre 2009 y 2010 y, posteriormente, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre 2010 y 2011.

No obstante, Jiménez continuará vinculada a Telefónica como asesora del área de Asuntos Corporativos, por lo que mantendrá una relación profesional con la compañía tras dejar su cargo ejecutivo, según ha adelantado Economía Digital.

Trayectoria de Trinidad Jiménez

Además, ha desempeñado otros relevantes cargos en la Administración, como secretaria de Estado para Iberoamérica, y formó parte del Congreso de los Diputados como diputada, reforzando su experiencia en el ámbito parlamentario y ejecutivo.