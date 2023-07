Las tiendas de España que se dedican a rajar ropa y calzado en buen estado. Lo hacen para que nadie lo coja

Hace unos meses se descubrió que una tienda muy conocida de nuestro país rajaba sus productos antes de tirarlos a la basura, lo cual generó mucha polémica, pero lo cierto es que es una práctica cada vez más habitual entre las tiendas de ropa y calzado. Hoy te contamos qué tiendas rajan la ropa y el calzado estando en buen estado y los motivos por los que lo hacen… ¡una decisión muy polémica!.

Las redes sociales son capaces de viralizar cualquier cosa es cuestión de minutos, y cuando se trata de polémicas, sin duda es el lugar en el que más comentarios se pueden encontrar, especialmente en Twitter.

Estas son las tiendas que rajan la ropa y el calzado en buen estado

Hace unos meses, concretamente el pasado mes de enero, se viralizó en las redes sociales un tuit de un joven llamado David que, paseando por Zaragoza, encontró cajas con botas de la tienda Ulanka, todas en buen estado pero rajadas por completo para que no se puedan volver a utilizar. El joven no pudo evitar hacerle fotos a las botas y compartirlas en Twitter, en un tuit que rápidamente se hizo viral y generó muchas interacciones.

Que generosos en @ulankaonline que dejan zapatillas para que la gente las coja. Ay no, que las rajan para que nadie pueda llevarse artículos a casa que están en perfecto estado. pic.twitter.com/yt9eHqoyxk — David (@dvdlclt) January 19, 2023

En ese momento, responsables de Ulanka comentaron que el calzado no era realmente nuevo, que lo habían devuelto y había sido utilizado, y que el motivo por que el que se raja es para que nadie pueda cogerlo y llevarlo al día siguiente a la tienda para devolverlo, lo que les haría perder dinero. La explicación en su momento no causó satisfacción, ya que por mucho que lleves el calzado, si no tienes el ticket de compra no se puede devolver.

A raíz de esta polémica con Ulanka, cadena de zapaterías, se fueron conociendo otras tiendas que hacían lo mismo, tanto con el calzado como con la ropa. Así, en Amazon se destruyen miles de productos que quedan sin vender, ya sea por ser devueltos, tener alguna tara o por ser tan baratos que no merece la pena devolverlos al vendedor original. También sucede con los productos de Décimas, que un par de veces al año son destruidos cuando se hace inventario y no están en óptimo estado para su venta.

Algunas empresas textiles incluso contratan equipos de seguridad para trasladar los productos que se tienen que destruir y tirar, para así asegurarse que nadie se los queda por el camino. Women’s Secret, y en general las tiendas del grupo Tendam, también suelen destruir lo que no se considera «vendible».

Muchas tiendas justifican la decisión de rajar la ropa y el calzado con taras porque si no es válido para una persona que ha decidido devolverlo, no lo va a ser para otra, por lo que lo mejor en ese caso es su destrucción.