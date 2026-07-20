Telefónica ha ganado en Brasil, su segundo mercado después de España, al representar el 28% de sus ingresos, un total de 23.000 líneas de móviles netas en junio, la mayor cifra desde marzo de 2025, según los datos publicados por Anatel, el regulador local.

Telefónica mantiene de esta forma el liderazgo claramente en Brasil, pese a que Claro, la teleco propiedad del mexicano Carlos Slim, gana más clientes. El tercero en discordia, la italiana TIM, perdió 125.000 líneas móviles netas en junio.

Claro, segunda teleco de Brasil tras Telefónica, es la compañía que más clientes netos ganó en junio, un total de 58.000 líneas arañadas a sus rivales. La cifra es inferior a los 85.000 que ganó en mayo.

En el caso de Vivo, la marca de Telefónica en Brasil, la ganancia neta de portabilidades fue de 23.000, la mejor desde marzo de 2025. Para los analistas, esto pone en valor la mejora de la compañía española en la comercialización de sus productos. Vivo es líder del mercado brasileño con 117,5 millones de clientes, de los que más de 103 millones son de móvil.

Claro es segunda del mercado a mucha distancia, ya que cerró 2025 con 89,5 millones de abonados móviles.

Telecom Italia es la que más está sufriendo, hasta el punto de que la pérdida de 125.000 líneas móviles netas en junio supone una buena noticia para los analistas, que consideran que está estabilizando su caída en el mercado brasileño.

Telecom Italia controla alrededor del 22% del mercado brasileño, con 67 millones de clientes. Vivo tiene el 37% del sector y Claro, el 32%.

Para los analistas, lo ocurrido en junio en Brasil, donde las portabilidades se han reducido notablemente, supone un paso adelante para las compañías. Reducir la guerra de precios entre ellas servirá para que todas mejoren su negocio.

«Un mercado más equilibrado tiende a favorecer una competencia más racional y sostenible a largo plazo, creando condiciones más favorables para preservar los márgenes y la disciplina de precios», han dicho los analistas de Bradesco BBI.

Brasil es un mercado clave para Telefónica. La operadora que preside Marc Murtra ha incidido en la estrategia que puso en marcha José María Álvarez-Pallete, ex presidente de la compañía, de centrarse en cuatro mercados donde tratar de ser líderes y abandonar el resto.

Brasil es uno de esos cuatro mercados, junto a España, Reino Unido y Alemania, mientras que Telefónica ha ido vendiendo sus filiales en otros países hispanoamericanos, además de su participación en China Unicom, operación de la etapa de César Alierta.

Brasil es el segundo mercado para Telefónica, tras España, que aporta el 36% de los ingresos al grupo. En Reino Unido lucha por el liderazgo y en Alemania está pasando ahora por problemas tras la pérdida del negocio de 1&1. La operadora estudia el despido de 1.000 empleados en su filial alemana, O2.