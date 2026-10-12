El Sindicato Libre de Transporte planta a CCOO y UGT: «Los trabajadores merecen saber por qué se convoca ahora»

Ante la convocatoria de huelga general promovida por UGT y CCOO para el próximo 11 de noviembre, el Sindicato Libre de Transporte ha lanzado un tajante comunicado con el que ha dejado en negro sobre blanco la opinión de la organización, aprovechando para reclamar a los gigantes sindicales «explicaciones» sobre «por qué ahora».

«SLT ha decidido no adherirse a la huelga general del 11 de noviembre. Consideramos que el contexto de la convocatoria, su proximidad a las elecciones generales y los mensajes políticos de los dirigentes convocantes generan dudas sobre su finalidad y sobre el lugar que ocupan las reivindicaciones de los trabajadores», han apuntado en su escrito.

De hecho, en la misma línea, los encargados de velar por los derechos de muchos trabajadores del Transporte han subrayado que, después de «ocho años de una respuesta sindical que consideramos insuficiente frente al deterioro del acceso a la vivienda», los trabajadores merecen «una explicación clara de por qué se convoca ahora, a quién se dirigen las exigencias y qué mejoras concretas se pretenden alcanzar».

Desde SLT apostillaban entonces que estos problemas requieren una actuación constante, «con independencia de quién gobierne y del calendario electoral»:

«El sindicalismo debe defender los intereses de los trabajadores con plena autonomía respecto de los partidos políticos. Nos preocupa que una reivindicación que afecta a personas de todas las ideas termine absorbida por la confrontación electoral», han destacado.

Pese a la dura crítica a CCOO y UGT, el Sindicato Libre de Transporte también ha querido recalcar que son «plenamente conscientes de la gravedad de los problemas que afectan a las personas trabajadoras» como la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y, especialmente, las dificultades de acceso a la vivienda.

«Detrás de esta preocupación hay trabajadores que destinan buena parte de su sueldo al alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la incertidumbre de si podrán seguir pagando su hogar. Tener un empleo debe permitir vivir con dignidad y acceder a una vivienda», subrayaron, matizando que esa era una preocupación e indignación compartida.

Un «dudoso encaje jurídico» de la huelga

Pese a ello, en el comunicado SLT ha mantenido una postura firme y crítica expresando que ese posible «predominio de objetivos partidistas» ha llegado a suscitarles también dudas «sobre el encaje jurídico de la convocatoria» si sus fines fueran ajenos a los intereses de los trabajadores.

«Nuestra decisión no cuestiona el derecho fundamental de huelga. Sabemos que participar supone un esfuerzo personal y económico, especialmente para quienes ya tienen dificultades para llegar a final de mes. Respetamos plenamente a quienes decidan secundarla y a quienes opten por continuar trabajando. Cada trabajador y cada afiliado debe poder decidir libremente, con información y sin presiones ni descalificaciones», han remarcado antes de finalizar.

En este punto, SLT puso el broche al contundente mensaje asegurando que desde su grupo se exigirán respuestas «a cualquier Gobierno, con independencia de su signo político», y defenderán su afiliación «con independencia de sus ideas y de su decisión ante esta huelga».