Señal de estancamiento en el mercado inmobiliario: el precio del alquiler baja un 1,1% en septiembre

El precio del alquiler de viviendas en España apenas se incrementó un 0,1% durante el tercer trimestre del año y bajó un 1,1% en septiembre en relación al mes anterior. Un signo de estancamiento del mercado inmobiliario. A cierre del mes de septiembre, alquilar una vivienda en España tenía un coste de 11,2 euros por metro cuadrado, cifra que, aunque es un 6,4% superior a la de septiembre de 2021, está 2,2 puntos por debajo de los máximos alcanzados hace dos años.

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, ha advertido de que el mercado del alquiler se enfrenta ahora mismo «a un gravísimo problema» de oferta que mantiene tensionados los precios en las grandes capitales.

«La demanda no sólo no ha dejado de crecer tras la pandemia, sino que se multiplica con todas aquellas personas que son expulsadas del mercado de venta por no poder acceder a financiación. Y mientras esto ocurre, la oferta de vivienda disponible no deja de drenarse sin encontrar reposición», subraya.

A su juicio, «la falta de seguridad jurídica provocada por las medidas del Gobierno en materia del alquiler ha incentivado la desinversión en el mercado y causado la desaparición de la oferta».

«Las políticas punitivas y coercitivas no sólo van contra los propietarios sino contra el propio mercado. Sin medidas que estimulen la aparición de nuevo producto, en unos meses nos daremos cuenta de que el problema ya no sólo es el precio, sino la desaparición total del mercado», opina Iñareta.

Barcelona, la capital más cara

De acuerdo con el informe de idealista, 32 capitales de provincia mostraron en el tercer trimestre precios de alquiler más elevados que en el trimestre anterior. Alicante es la capital en la que más ha crecido el precio del alquiler durante estos meses, con un incremento del 8,3%. También ha sido considerable el aumento registrado en Santa Cruz de Tenerife, donde ha subido un 6%, y Valencia y Palma (+5,6% en ambos casos).

En Barcelona la subida alcanzó el 3,8%, mientras que en Madrid el precio del alquiler repuntó un 4,2% en el tercer trimestre. En el resto de los grandes mercados los precios también han subido: Málaga (+4,6%), Zaragoza (+0,9%) y Sevilla (+0,1%). Por contra, en Bilbao, no experimentaron variación.

La mayor bajada del precio del alquiler se ha dado en la ciudad de Segovia, donde los propietarios piden un 7,1% menos por arrendar sus viviendas que antes del verano. Le siguen las caídas de Teruel (-6,6%) y Cáceres (-0,9%).

Con todo, Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 17,8 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (16,3 euros/m2); San Sebastián (15,9 euros/m2); Bilbao (12,7 euros/m2) y Palma (12,6 euros/m2). En el otro extremo figuran Zamora (5,6 euros/m2), Cáceres (5,9 euros/m2) y Ciudad Real (6 euros/m2).